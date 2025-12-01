經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近日迎來話題焦點，大谷翔平正式透過個人社群宣布將參加2026年3月舉行的世界棒球經典賽；外界也普遍期待隊友山本由伸與佐佐木朗希加入日本武士隊，不過，美國媒體《運動畫刊》指出，佐佐木的參賽資格可能會引發球團內部顧慮。

大谷、山本、佐佐木三人均曾在2023年的WBC隊中，攜手助日本睽違14年再度奪冠；《運動畫刊》引用《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）的分析指出，這三位球員的情況並不相同。

報導中首先提到大谷的狀況：大谷已明確表達會在WBC出賽；至於山本，由於季後賽投出代表性表現，使道奇難以在球員強烈意願下拒絕他代表國家登板，「山本的參賽可否仍不透明，但基於他在季後賽的活躍，若他本人希望參賽，道奇也幾乎只能接受。」

然而，佐佐木朗希的情況卻與前述兩位不同，「道奇因為佐佐木本季大部分時間都待在傷病名單（IL）上，因此擁有阻止他參加 WBC 的選項。」

報導強調，目前球團並未透露任何會否行使此權利的跡象：「雖然球隊擁有這個選擇權，但現階段沒有任何訊息顯示他們會真的這麼做。」

《運動畫刊》補充指出，即便佐佐木在今年季後賽以「事實上的終結者」身分投出宰制級表現，但仍存在球隊層面的養成考量：「活躍表現歸活躍表現，但佐佐木還不是一名完成度極高的投手；他在整個休賽季，仍需要持續調整，以便能在先發角色中盡可能提升到最高水準。」

目前，日本隊總教練與棒協皆尚未公布正式徵召名單，3位道奇日籍球星的參賽與否，將是來年WBC最大焦點之一；大谷已率先拍板，山本則持續觀望，至於佐佐木是否會因傷勢與球團立場而受到限制，仍需持續關注道奇後續態度。