菊池雄星返鄉演講：被嘲笑也別放棄　提大谷翔平「逆境成就一流」

▲天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使左投菊池雄星11月30日返回家鄉岩手縣盛岡市，出席由東北7家報社協議會舉辦的論壇，以「因為是岩手，所以能做到」為題進行演講；面對約400名聽眾，其中包括他小學時所屬少年棒球隊的孩子們，菊池分享自身逆境歷程，並勉勵後輩「持續相信自己的可能性」。

菊池回憶仍在花卷東高中就讀前的棒球風氣時坦言：「岩手是被說棒球弱的地方，甲子園的抽籤若抽到和岩手隊對上，對手會覺得：太好了，能贏了。」

他透露，早在國中二年級便宣告「將來要成為職業棒球選手」，但當時卻換來周遭一片嘲笑。

進入大聯盟後，他依然面臨質疑聲浪：「剛去美國時，最初的幾年成績沒有起色，也有人說：雄星很快就會回來吧。」

接著菊池雄星說：「像道奇大谷翔平選手，也曾被說投打二刀流是不可能的事，凡是成就一番事業的人，都曾經有被嘲笑過或身處逆境的時期，即使現在依然會遇到艱難的時候，我也會告訴自己，大家都是這樣一路走過來的，不管做什麼事，最重要的就是堅持到底，平凡的人想要出頭天，只有這一條路，正因為我沒有放棄，才有今天的我。」

「因為沒有放棄，才有現在的我，」這句話也成為當天演講最受民眾圈點的核心精神。

談到心中最重要的價值，菊池提及：「我最重視的就是『持續下去的能力』，無論做什麼都要持續，想要勝出，只有這條路。」

菊池在高中時期，多次代表花卷東高中征戰夏季甲子園與春季選拔，對此他回憶道：「比賽結束回到家鄉時，總有許多人迎接我們，對我說『感動了』『受到勇氣』，這至今仍是我的力量。」

去年，他在岩手縣花卷市自費興建室內棒球訓練設施，提供東北地區少年少女冬季訓練環境；他說，這份心意源自於已故父親的叮嚀：「岩手的人們在好時壞時都支持你，要好好珍惜岩手。」

談到未來職棒生涯，菊池表示：「還能打多少年我也不知道，我希望不是以『賺了多少』作為結束，而是能被支持我的人們祝福地走下舞台。」

不過下一秒，他立刻用招牌笑容補充：「但是我還不會退休喔。我要再打16年，到50歲！」

在演講問答環節，被主持人問到明年3月舉行的「世界棒球經典賽」是否可能參戰時，菊池最後語出令人期待：「正面方向在討論中，或許不久後就能進入可談的時機。」

