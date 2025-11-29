



▲冬盟歡送韓職隊！聯盟獻上歐告娃娃期盼明年繼續交流 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟進入白熱化階段，台灣海洋隊、台灣山林隊今天分別上演截然不同的戲碼。海洋隊火力全面引爆，以8：3擊退日職聯隊，收下近期2連勝、排名也一舉躍居單獨第二；山林隊則遭韓職投手鄭㥥寯完美壓制，全場僅敲1安，以0：4吞敗。

海洋隊在2局下首度突破日職先發清水麻成，靠著3次保送擠成滿壘，曾昱磬逮中直球掃出右外野二壘安打，一棒清壘打下3分大局，也點燃球隊氣勢。先發陳宇宏雖在3、4局各失1分，仍站穩陣腳。4局下林培緯擊出高飛球造成對方外野手判斷失誤，海洋隊趁勢再添保險分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日職聯隊6局上針對後援李欣穎追成1分差，但海洋隊下半局立刻展開反撲，田子杰長打領軍串聯攻勢，林培緯、王念好連續敲出適時安打，再灌進3分。王念好8局下追加安打，個人單場3安3打點，火燙手感成為比賽最大亮點。

▲山林隊陷低潮遭韓職無情壓制，投手鄭㥥寯 。（圖／中職提供）

投手部分，陳宇宏4局失2分、李欣穎2局掉1分，其餘鄭澔、李斯特、王偉軒皆成功封鎖，順利守成。

另一邊，台灣山林隊面對韓職聯隊遭到全面壓制。鄭㥥寯上一戰就以7局無失分讓山林隊吃盡苦頭，今日再度先發更是前7局未被擊出安打。直到8局下，代打許賀捷敲出中線穿越安打，才避免冬盟史上首次無安打比賽出現。不過攻勢隨即被雙殺打化解，無緣突破僵局。

鄭㥥寯最終完投9局，沒讓對手越雷池一步，成為冬盟史上第6位投出完封勝的投手，也讓山林隊僅以1支安打作收，追平冬盟單場最少安打紀錄。

山林隊先發林鋅杰投5局失4分，包括被李載原轟出的陽春砲，苦吞敗投。

今日是韓職聯隊本屆冬盟最終戰，聯盟賽前特別致贈隊職員象徵台韓情誼的「歐告娃娃」作為紀念，感謝韓職相隔6年再度參賽，也期盼來年能持續深化交流，共同為冬盟帶來更多火花。

▲王念好 。（圖／中職提供）