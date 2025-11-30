陳顥以家被泥淹160公分、珍藏手套被埋　張志強率三民全隊助清災

▲陳顥以。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

花蓮縣光復鄉遭受馬太鞍溪堰塞湖災害，三民國中陳顥以的家成為受災戶。三民國中棒球隊在校長林國源與總教練張志強帶領下，發起「鏟子超人」行動，10月1日全隊利用練球空檔前往幫忙清理家園，讓陳顥以直呼：「真的很感動。」

張志強透露，當時災後平日人力不足，因此徵詢隊上球員自願參加，「他的家人已經累翻了，我們挖半天，也讓他們終於可以休息。困難點是有些東西不能拆，例如他阿公設計的涼亭，只能在有限空間內清出通道。」

陳顥以家中受災嚴重，水深達210公分，泥土高度更達160公分。他回憶當天情況仍心有餘悸，「早上教練說光復大淹水，我還不敢相信。晚上拿到手機，看新聞發現畫面裡就是我們家，真的嚇到，連忙打給家人確認狀況。」

回家時泥沙已被部分清開，但仍可見災後痕跡。他說最心疼的是一些珍貴物品被泥土掩埋，包含國小時叔叔邱鑫送給他的手套，「那是很有紀念價值的，結果都找不到了。」所幸畢業證書、獎狀被母親提前收藏沒有不見。

陳顥以從二年級開始打棒球，是看到同學練球而想加入。他與在外打職棒的叔叔邱鑫偶有聯絡，「他放假時會陪我接球，也會教我一些投球的東西。」雖然見面不多，但給他的手套與指導，都是他走上棒球路的重要起點。

目前主要擔任投手的他，自認拿手武器是控球，「狀況好時直球、變化球都很準。」最快球速約100公里。未來希望能在畢業前把球速推進到120公里，他的偶像是大聯盟投手山本由伸。

▲▼三民國中協助陳顥以復原家園。（圖／花蓮縣三民國中棒球隊粉絲團）