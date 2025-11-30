運動雲

>

陳顥以家被泥淹160公分、珍藏手套被埋　張志強率三民全隊助清災

▲陳顥以。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳顥以。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

花蓮縣光復鄉遭受馬太鞍溪堰塞湖災害，三民國中陳顥以的家成為受災戶。三民國中棒球隊在校長林國源與總教練張志強帶領下，發起「鏟子超人」行動，10月1日全隊利用練球空檔前往幫忙清理家園，讓陳顥以直呼：「真的很感動。」

張志強透露，當時災後平日人力不足，因此徵詢隊上球員自願參加，「他的家人已經累翻了，我們挖半天，也讓他們終於可以休息。困難點是有些東西不能拆，例如他阿公設計的涼亭，只能在有限空間內清出通道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳顥以家中受災嚴重，水深達210公分，泥土高度更達160公分。他回憶當天情況仍心有餘悸，「早上教練說光復大淹水，我還不敢相信。晚上拿到手機，看新聞發現畫面裡就是我們家，真的嚇到，連忙打給家人確認狀況。」

回家時泥沙已被部分清開，但仍可見災後痕跡。他說最心疼的是一些珍貴物品被泥土掩埋，包含國小時叔叔邱鑫送給他的手套，「那是很有紀念價值的，結果都找不到了。」所幸畢業證書、獎狀被母親提前收藏沒有不見。

陳顥以從二年級開始打棒球，是看到同學練球而想加入。他與在外打職棒的叔叔邱鑫偶有聯絡，「他放假時會陪我接球，也會教我一些投球的東西。」雖然見面不多，但給他的手套與指導，都是他走上棒球路的重要起點。

目前主要擔任投手的他，自認拿手武器是控球，「狀況好時直球、變化球都很準。」最快球速約100公里。未來希望能在畢業前把球速推進到120公里，他的偶像是大聯盟投手山本由伸。

▲三民國中協助陳顥以復原家園。（圖／花蓮縣三民國中棒球隊粉絲團）

▲▼三民國中協助陳顥以復原家園。（圖／花蓮縣三民國中棒球隊粉絲團）

▲三民國中協助陳顥以復原家園。（圖／花蓮縣三民國中棒球隊粉絲團）

關鍵字： 標籤:花蓮災害棒球隊災後重建陳顥以光復鄉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海洋隊8比3勝日職獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

海洋隊8比3勝日職獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

黑豹旗／即將旅日不忘母校　徐若熙先請平鎮小學弟喝飲料

黑豹旗／即將旅日不忘母校　徐若熙先請平鎮小學弟喝飲料

亞洲冬季棒球聯盟嘉義熱烈開戰！ 冠軍戰12月7日登場

亞洲冬季棒球聯盟嘉義熱烈開戰！ 冠軍戰12月7日登場

黑豹旗／羅東高工上演11比8逆轉秀 總教練點出隊長邱昱承關鍵

黑豹旗／羅東高工上演11比8逆轉秀 總教練點出隊長邱昱承關鍵

日媒曝軟銀與美職搶徐若熙早有備案　有原航平動向牽動先發輪值

日媒曝軟銀與美職搶徐若熙早有備案　有原航平動向牽動先發輪值

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

黑豹旗／溫以恩關鍵一擊翻轉戰局　自曝是「阿庫尼亞粉絲」

黑豹旗／溫以恩關鍵一擊翻轉戰局　自曝是「阿庫尼亞粉絲」

王躍霖打過4隊自嘲棒球大使　與王維中再當隊友？「不用擔心他」

王躍霖打過4隊自嘲棒球大使　與王維中再當隊友？「不用擔心他」

陳顥以家被泥淹160公分、珍藏手套被埋　張志強率三民全隊助清災

陳顥以家被泥淹160公分、珍藏手套被埋　張志強率三民全隊助清災

前太空人奪冠成員想加入MLB公關　涉老虎性騷擾調查恐成最大阻力

前太空人奪冠成員想加入MLB公關　涉老虎性騷擾調查恐成最大阻力

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

熱門新聞

海洋隊8比3勝日職獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

黑豹旗／即將旅日不忘母校　徐若熙先請平鎮小學弟喝飲料

亞洲冬季棒球聯盟嘉義熱烈開戰！ 冠軍戰12月7日登場

黑豹旗／羅東高工上演11比8逆轉秀 總教練點出隊長邱昱承關鍵

日媒曝軟銀與美職搶徐若熙早有備案　有原航平動向牽動先發輪值

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1海洋獨居第2　山林隊慘遭完封

2徐若熙請平鎮小學弟喝飲料

3亞洲冬季棒球聯盟冠軍戰　12月7日嘉義開戰！

4羅東高工上演逆轉秀 總教練點出關鍵

5日媒曝軟銀搶徐若熙早有備案

最新新聞

1山本投開幕！羅伯斯不願他打WBC

2羅伯斯看好大谷翔平賽揚獎

3若月健矢和味全強肩捕手蔣少宏合練

4日媒曝軟銀搶徐若熙早有備案

5三民陳顥以感動隊友助清災

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366