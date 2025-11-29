羅東高工上演11比8逆轉秀 總教練點出隊長邱昱承關鍵

▲捕手邱昱承。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗4強賽，羅東高工在0比5落後的絕境中強勢反撲，最終以11比8逆轉擊敗臺東體中，隊史首次挺進冠軍戰；此役除了全隊展現旺盛鬥志外，隊長兼主戰捕手邱昱承的攻守串聯，也成為羅東能夠起死回生的重要關鍵。

邱昱承此役在2局下滿壘選到保送助隊擠回1分，吹響羅東反攻號角、 4局下藉由滾地球製造對方失誤上壘，帶回追分分數，把比賽拉回至僅剩一分差；6局下敲出關鍵二壘安打送回保險分，幫助羅東將比數拉開至11比8，也成為勝利基石。

賽後談到邱昱承的表現，羅東總教練何昱德點出他近期狀況上升，用更大膽的揮擊證明自己具備領袖能力；「他選球能力本來就沒問題，攻擊能力要看狀況，但最近狀況有好起來，這兩天都有安打。」

「身為隊長、當家捕手，不可能只靠執行戰術，要用實力證明自己，他今天做到了，」何昱德說。

談到捕手在比賽節奏與投手引導上的角色，何昱德強調，他在賽前就已為投捕搭檔設定明確方向——大膽攻擊好球帶，而不是為了求準度而刻意放慢球速；他希望捕手能成為場上的大腦，主動觀察與判斷，不依賴教練從休息區下達球路；「我沒有在配球，所以完全是靠捕手自己想，上一個打者打了什麼球、打到哪裡、用什麼球被打出安打，這些都要記得。」

何昱德教練最後表示，比賽中段他會適時提醒，但最關鍵的是捕手必須具備自己的想法，才能在危機與亂流中帶領投手做出正確選擇。