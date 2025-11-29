王勝偉談後藤光尊帶兵善溝通、打擊有一套　盼明年突破百轟大關

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

富邦悍將明年將由原二軍總教練後藤光尊接掌一軍兵符，41 歲老將王勝偉談到新教頭時給予高度評價，認為後藤不僅善於溝通，也在打擊方面擁有豐富想法，他自己則期待能在明年多向這位日籍教練學習。

王勝偉表示，自己在二軍就與後藤光尊有過接觸，「我們大部分溝通都有翻譯協助，主要在棒球場上討論動作和狀況，所以沒有太大問題。」他笑說自己雖然懂一些日文，但真正重點還是在教練的理念，「不管是日籍教練還是美籍教練，我覺得都要盡量去吸收，不要預設立場或誤解，從每個人身上都能學到東西。」

他指出，這幾年悍將持續引進日籍教練，守備方面已看到明顯成效，而後藤光尊的特質，是非常善於觀察與溝通。「他會主動去了解年輕球員的心理狀態，幫助他們調整、提升自信。因為有些年輕球員比較不敢主動表達，後藤教練會透過翻譯一個一個詢問、找出問題，再一起討論要怎麼修正。」

王勝偉說，今年因為在二軍與後藤相處時間變多，也更感受到對方在打擊上的深厚理念，「他在打擊方面真的有很多想法，我很想再多了解，看看自己能不能再突破，完成長打或者是（生涯）百轟這些目標。」

除了自身訓練與球隊調整，王勝偉也積極推動基層規劃。他今年在關懷盃設置「手套教室」檢測，希望讓小球員了解器材的重要性。「手套的修復與保養看起來小事，但在比賽中手套斷掉，會影響整個戰局。當你對自己的武器有信心，自信心會慢慢累積。」

對於關懷盃近年導入運動心理與運動科學，他也認為都是必要知識，「運科能讓選手了解自己在好或低潮時的狀態，用數據找出問題。不可能用一種動作面對所有投手，但運科能讓你更了解自己。」