流浪獨立聯盟到韓職王牌　前悍將洋投瑞恩驚奇投回大聯盟

富邦悍將瑞恩。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

曾來台效力富邦悍將的韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss）上演精彩翻轉旅程！韓媒報導，他與休士頓太空人之間的大聯盟合約已進入最終協商階段，若正式簽下，將成為繼凱利（Merrill Kelly）後，KBO史上第二例「逆輸出」到大聯盟的傳奇案例。

瑞恩與韓華首次結緣是在去年6月，當時外籍投手桑切斯因手肘受傷離隊，球團緊急尋找替代洋投，並從美國獨立聯盟High Point Rockers簽下他，合約僅為期6週、總額10萬美元，簽約金僅1萬2000美元。加入韓華前，瑞恩曾在美國小聯盟、中華職棒與獨立聯盟打滾。他在2023年8月短暫加盟富邦悍將，先發5場繳出4勝1敗、防禦率2.32的成績。

來到KBO後，瑞恩迅速投出存在感。2023年6月25日KBO初登板，他投出6局無失分、7次三振；8月對SSG更飆12K。短約期滿後，韓華立即追加26萬美元與他簽下正式合約。瑞恩去年繳出5勝5敗、防禦率3.73，今年球團以95萬美元續約，讓他迎來完整球季。

今年瑞恩迎來爆發，30場出賽繳出16勝5敗、178.2局、207次三振、防禦率2.87。 他與王牌龐斯（Cody Ponce）組成韓華史上最強先發組合，帶領多年墊底的球隊躍升至例行賽第2名，更挺進韓國大賽拿下亞軍，是球隊本季翻轉的重要核心。

瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

瑞恩在美國球探口中的評價同樣亮眼，FanGraphs 給予 FV 40 評級，認為他在季後賽後援登板時能投出154至156公里速球，搭配130公里中段滑球，壓制力十足；進入大聯盟後不僅能擔任牛棚角色，亦具備頂替先發的能力。

據韓媒消息，瑞恩與太空人的協商內容為1+1年 MLB保障合約、年薪超過400萬美元，與他去年在韓華領取的36萬美元相比，是十倍以上的巨大飛躍。

若協商順利，他將成為繼凱利之後，又一位在KBO成名並成功轉戰 MLB 的投手。 瑞恩從獨立聯盟奔走，到短暫效力台灣富邦悍將，再到KBO成為王牌，如今站上大聯盟門前，他的旅程極具戲劇性。外界也期待，他能否在休士頓延續好表現，完成從KBO到MLB的又一次奇蹟故事。