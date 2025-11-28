藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

▲ 藍鳥傳出有意追求4度入選明星賽的外野手塔克（Kyle Tucker） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

本季在美聯冠軍賽止步的多倫多藍鳥，休賽季迅速展開大規模補強動作，有望成為今年自由市場最受關注的「超級買家」。美國《The Athletic》指出，藍鳥以隊史最高價簽下強投席斯（Dylan Cease）只是開端，球團仍在積極補強，讓其他球隊繃緊神經。

藍鳥今冬最重要目標是補進王牌先發，如今以7年2億1000萬美元順利網羅席斯，成功補上最大缺口。不過，球團並未視此為補強終點，反而當成引爆更多操作的起點。有相關人士直言，「這個冬天，藍鳥有機會搖身成為一支可怕的大球隊。」

接下來的重點是處理陣中強打比薛特（Bo Bichette）的續約問題，並鎖定外野補強。藍鳥傳出有意追求4度入選明星賽的外野手塔克（Kyle Tucker），正好銜接史普林格（George Springer）明年合約到期後的外野主力需求。 牛棚方面，藍鳥也積極布局。

據報導，球團在GM會議期間，與被視為大聯盟頂級終結者的迪亞茲（Edwin Díaz）經紀團隊秘密會面，補齊後段戰力的可能性極高。如果成功簽下迪亞茲，藍鳥將同時擁有強悍的先發與後援核心，打造堅不可摧的「藍色投手王國」。

藍鳥2026年的先發輪值同樣備受期待，包括席斯、高斯曼（Kevin Gausman）、畢柏（Shane Bieber）、薩維奇（Chase Yesavage）與貝里歐斯（José Berríos）五大先發，預測合計 fWAR 高達13.1，名列大聯盟前段班。原本就相當厚實的投手深度，未來將更加驚人。

值得關注的是財務面。藍鳥過去從未突破奢侈稅「第二層級」的門檻，更別說進入稅率更高的「第三層級」。但今年休季動作頻頻，顯示球團願意開啟全力衝刺模式。儘管球季初才剛與小格雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）完成大型延長合約，但藍鳥仍持續投入資金，展現奪冠決心。

藍鳥上季距離世界大賽只差一步，飲恨退場的苦澀，如今化為積極補強的動力。今年休賽季，他們無疑將成為全MLB最受矚目的焦點之一。