直言湖人當初不必交易來戴維斯　球哥：但他們最後奪冠了

記者游郁香／綜合報導

湖人2019年從鵜鶘交易來明星長人戴維斯（Anthony Davis），當時洛城2017年榜眼「球哥」博爾（Lonzo Ball）成了交易籌碼之一。時隔多年，「球哥」最近在節目上直言，老東家湖人當初應該更有耐心，把那些選秀權都留下來。

湖人年初與獨行俠的震撼交易，讓戴維斯的洛城生涯畫下句點。紫金大軍2019年夏天打包了「球哥」博爾、英格雷（Brandon Ingram）等當時多名潛力新星，外加多枚選秀權，換回攻守全能但始終受傷病問題困擾的明星長人戴維斯。

身為這筆交易的籌碼之一，「球哥」博爾近日在自家兄弟檔節目《Ball in the Family》中直言，「可能是個不受歡迎的看法，但我覺得我其實能和羅素（D’Angelo Russell） 搭配。他們當時或許該把所有選秀權都留下來，看看會怎麼發展。」

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥本季效力騎士。（圖／達志影像／美聯社）

隨後他話鋒一轉說道，「但我是說，他們最後拿到冠軍了，所以……你懂的，對他們來說結果還算成功。」

戴維斯加盟湖人隔年，就與天王詹姆斯（LeBron James）攜手率隊贏得隊史第 17 座冠軍，不過因為遇上疫情，賽季最終是在奧蘭多的泡泡園區中完成，這一冠時常都被打上星號。

當初未能續留洛城的博爾， NBA生涯可謂起伏不定，但目前他在克里夫蘭騎士是一名可靠的替補控球後衛。

若當年沒有網羅戴維斯，博爾與英格雷繼續在詹姆斯身邊成長，確實會是個有趣的想像。但各隊終極目標都是贏得總冠軍，湖人確實在戴維斯與詹姆斯的帶領下達成了這個目標。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥坦言，當年若湖人留下他與英格雷，或許會有另一種發展。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人騎士博爾戴維斯英格雷

