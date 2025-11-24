運動雲

>

中華代表團東京聽奧首金出爐！保齡球女團勇退韓國

▲▼東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴(左1)、林雅琴(左2)、張堯茜(右1)、陳怡妙(右2)搭檔團體賽奪我代表團首金。。（圖／運動部提供）

▲東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴(左1)、林雅琴(左2)、張堯茜(右1)、陳怡妙(右2)搭檔團體賽奪我代表團首金。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今（24）日在保齡球賽場上女力爆發，在彼此激勵下穩健發揮，在女子團體賽為代表團奪下首面金牌。賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電恭賀女子保齡球隊的傑出表現，也期勉選手教練在最後一天賽程再接再厲，爭取最後的奪牌機會。

繼前一日男子保齡球隊在團體賽拿下銅牌之後，今天女子隊也不遑多讓，上午自預賽開始，即逐局提升排名，打完六局以第一種子晉級複賽。複賽面對烏克蘭、韓國、美國、波蘭、日本、馬來西亞及德國等隊，同樣進行各一局的對戰。我國女子隊在複賽階段取得4勝3負的戰績晉級四強準決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四強賽面對烏克蘭，我國先勝一局後，次局遭烏克蘭追平，決勝第三局我國女將穩定心情，採取穩紮穩打的策略，反觀烏克蘭在局末解球失誤，我國女將以202比184拿下勝利，取得晉級金牌戰的門票。

金牌戰面對同屬亞太區的韓國隊，我國女將頂住壓力，發揮優異的團隊實力，以173比154、211比148直落二取勝，奪下我代表團首面金牌。

保齡球女子團體賽奪金後，我代表團累計獲得1金4銀5銅，敬請全體國人持續關注聽奧賽事，為我國代表團加油集氣。

關鍵字： 東京聽奧運動部達福林匹克運動會保齡球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

熱門新聞

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2金鷲社長森井誠之暫代桃猿執行長

3蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

4吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

5「古久保下台惹議」樂天認疏失

最新新聞

1東京聽奧桌球男團摘銀！連6屆奪牌

2中華代表團東京聽奧首金出爐！

3韓國首爾驚險晉級4強

4王彥程驚喜現身仁川機場！脫帽致意韓華教頭

5順天南山質疑裁判提前喊停引風波

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366