中華代表團東京聽奧首金出爐！保齡球女團勇退韓國

▲東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴(左1)、林雅琴(左2)、張堯茜(右1)、陳怡妙(右2)搭檔團體賽奪我代表團首金。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今（24）日在保齡球賽場上女力爆發，在彼此激勵下穩健發揮，在女子團體賽為代表團奪下首面金牌。賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電恭賀女子保齡球隊的傑出表現，也期勉選手教練在最後一天賽程再接再厲，爭取最後的奪牌機會。

繼前一日男子保齡球隊在團體賽拿下銅牌之後，今天女子隊也不遑多讓，上午自預賽開始，即逐局提升排名，打完六局以第一種子晉級複賽。複賽面對烏克蘭、韓國、美國、波蘭、日本、馬來西亞及德國等隊，同樣進行各一局的對戰。我國女子隊在複賽階段取得4勝3負的戰績晉級四強準決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四強賽面對烏克蘭，我國先勝一局後，次局遭烏克蘭追平，決勝第三局我國女將穩定心情，採取穩紮穩打的策略，反觀烏克蘭在局末解球失誤，我國女將以202比184拿下勝利，取得晉級金牌戰的門票。

金牌戰面對同屬亞太區的韓國隊，我國女將頂住壓力，發揮優異的團隊實力，以173比154、211比148直落二取勝，奪下我代表團首面金牌。

保齡球女子團體賽奪金後，我代表團累計獲得1金4銀5銅，敬請全體國人持續關注聽奧賽事，為我國代表團加油集氣。