12強奪冠紀錄片將上映！滅火器獻唱主題曲、曾豪駒現身談奪冠血淚

2026 開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》將於明年 1 月 1 日正式上映，預告曝光後在網路掀起高度討論。今（24）日在台北舉行主題曲〈今天的我〉MV首映暨正式海報發布記者會，由滅火器主唱楊大正現場分享創作心路，總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、峮峮等人皆出席，現場星光熠熠，氣氛熱血感人。

《冠軍之路》獲世界棒壘球總會（WBSC）、中華職棒（CPBL）及多家媒體正式授權，由威剛科技與中華職棒共同出品，資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片耗時 9 個月，跨越台、日、美三地，訪談近 70 位受訪者，整理超過 300 小時影像，完整記錄 2024 世界棒球 12 強賽台灣隊登頂的榮耀瞬間。威剛科技董事長陳立白、總經理陳玲娟、中華航空資深副總經理羅雅美亦到場力挺。

中華隊總教練曾豪駒說，看完預告真的非常感動。他表示，棒球能凝聚台灣人的心，而大家未來也一定能繼續為台灣棒球一起努力。

回想當初組隊的過程，面對外界的質疑聲浪，他坦言，最終能奪冠，就像一場「不真實的夢被實現」。他特別感謝所有勇敢做夢、全力以赴的選手，因為奪冠是屬於他們、屬於台灣的歷史時刻。

他希望這部紀錄片能再次帶給球迷感動，也讓更多人看見球員與團隊背後的努力與故事。他說，人生有無限可能，只要勇於挑戰，就能創造無限成就。

主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀，強烈搖滾節奏與熱血旋律映照台灣隊從困境到封王的精神。MV畫面交織陳傑憲、林家正、教練團與曾豪駒的實戰影像，楊大正唱出「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練」等字句，令現場球迷熱血沸騰。

此次同步公開的正式海報由設計師陳世川操刀，主視覺捕捉陳傑憲在 12 強賽轟出全壘打後繞場奔跑、在胸前比出的經典大括號手勢，象徵著「Team Taiwan，讓世界看見！」海報也集結主力戰將與奪冠合照，再次喚起全民的榮耀記憶。