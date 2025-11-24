快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日在聯盟召開臨時記者會，由樂天亞洲區CEO葛城崇親自出席，前任領隊川田喜則也現身。會中正式宣布撤換領隊牧野幸輝。

森井誠之表示，「牧野幸輝正式卸任。我們會積極尋找更適合的人選。但球團的工作是持續的，我從今天開始先擔任暫時代理執行長。」

樂天桃猿於今年5月宣布高層異動，由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長兼執行長牧野幸輝接任球隊第4任領隊。這項任命由日本樂天集團總部直接指派，被視為母企業強化在台深耕的重要布局。

▲牧野幸輝。（圖／記者王真魚攝）

現年30多歲的牧野，從東京大學畢業後即加入樂天集團，長期累積營運與管理經驗。擔任副董事長與執行長期間，他推動多項跨部門合作與品牌策略，被認為具備「年輕、國際化、精準管理」等特質，同時熟悉日本樂天文化與台灣球迷市場，因此獲選為接班人。

然而球迷原以為新領隊會帶來新氣象，牧野上任後卻接連發生多起爭議事件，包括食安風波、球團轉賣傳聞，以及季後賽前的人事調動——副領隊沈鈺傑改任顧問、營業本部長礒江厚綺接手球團處處長。奪冠後又爆出二軍宿舍問題，亞洲職棒交流賽結束後更突如其來宣布不續約冠軍總教練古久保健二，引發球迷震驚與質疑。

此次樂天集團高層專程來台，親自召開記者會宣布牧野卸任，顯示總部對此事態已高度重視。

▲中職樂天桃猿今天召開記者會，中職會長蔡其昌一同出面說明早先溝通過程。（圖／記者李毓康攝）