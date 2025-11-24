運動雲

>

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

記者游郁香／綜合報導

沙加緬度國王開季僅拿下4勝13敗，《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）披露，國王將「全面開賣」，陣中除了莫瑞（Keegan Murray）與克利福德（Nique Clifford），其餘球員皆可交易。另一名記者西德里（Evan Sidery）則爆料，國王可能就庫明加（Jonathan Kuminga）交易案與勇士重啟談判。

消息人士透露，國王在遭灰熊以41分痛宰後，管理層終於認定球隊需要「重啟」長期重建，新任總管佩里（Scott Perry）了解到，已無法再倚靠「光束隊」的餘溫拼湊季後賽陣容，因此重點是「囤積資產」，而非拯救本季戰績。

▲▼國王明星長人薩波尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國王明星長人薩波尼斯也在可交易名單上。（圖／達志影像／美聯社）

其中莫瑞與克利福德，這兩位分別為25歲與23歲的側翼，被視為未來核心，是陣中唯二的「非賣品」。其他多位明星球員如薩波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、德羅臣（DeMar DeRozan）以及本季表現亮眼的37歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）都可能被送走。

這波徹底開放交易令人意外的一點，是人氣後衛艾利斯（Keon Ellis）也可能離隊。國王執行了他的球隊選項，但主帥克里斯蒂（Doug Christie）對這位防守、三分兼備的後衛使用上相當保守。費雪指出，艾利斯的市場價值有機會換回一枚首輪籤，對正積極囤積籤位的國王而言，確實值得評估。

另一位焦點則是衛少。37歲的他本季場均14.1分、6.9籃板、6.5助攻，三分命中率高達38.9%，甚至得到先發控衛的位置。然而國王畢竟著眼長期，衛少不在未來規劃內，也因此被列入可交易名單。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王可能與勇士重啟庫明加交易談判。（圖／達志影像／美聯社）

另一名記者西德里則爆料，國王休賽季就與勇士商討過庫明加的交易案，外界普遍預期雙方將在交易截止日前「重啟深入談判」，並以更大的架構構成交易。

勇士可能提出的報價包含：
庫明加
穆迪（Moses Moody）
希爾德（Buddy Hield）

以此組合換取：
薩波尼斯
艾利斯

關鍵字： NBA國王交易傳聞薩波尼斯衛斯布魯克勇士庫明加

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

熱門新聞

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

2蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

3美媒：保羅生涯重來100次有90次能奪冠

4桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

5朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

最新新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2攻城獅與洋將力獅解約　他重返VTB聯賽

3唐西奇轟33分準大三元險退爵士

4龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

5蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366