與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

The Sacramento Kings (4-13) are willing to trade anyone on their roster except for Keegan Murray and Nique Clifford, per @JakeLFischer



Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Russell Westbrook and others are reportedly available pic.twitter.com/kgnqpHoV7V — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

沙加緬度國王開季僅拿下4勝13敗，《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）披露，國王將「全面開賣」，陣中除了莫瑞（Keegan Murray）與克利福德（Nique Clifford），其餘球員皆可交易。另一名記者西德里（Evan Sidery）則爆料，國王可能就庫明加（Jonathan Kuminga）交易案與勇士重啟談判。

消息人士透露，國王在遭灰熊以41分痛宰後，管理層終於認定球隊需要「重啟」長期重建，新任總管佩里（Scott Perry）了解到，已無法再倚靠「光束隊」的餘溫拼湊季後賽陣容，因此重點是「囤積資產」，而非拯救本季戰績。

▲國王明星長人薩波尼斯也在可交易名單上。（圖／達志影像／美聯社）

其中莫瑞與克利福德，這兩位分別為25歲與23歲的側翼，被視為未來核心，是陣中唯二的「非賣品」。其他多位明星球員如薩波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、德羅臣（DeMar DeRozan）以及本季表現亮眼的37歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）都可能被送走。

這波徹底開放交易令人意外的一點，是人氣後衛艾利斯（Keon Ellis）也可能離隊。國王執行了他的球隊選項，但主帥克里斯蒂（Doug Christie）對這位防守、三分兼備的後衛使用上相當保守。費雪指出，艾利斯的市場價值有機會換回一枚首輪籤，對正積極囤積籤位的國王而言，確實值得評估。

另一位焦點則是衛少。37歲的他本季場均14.1分、6.9籃板、6.5助攻，三分命中率高達38.9%，甚至得到先發控衛的位置。然而國王畢竟著眼長期，衛少不在未來規劃內，也因此被列入可交易名單。

▲國王可能與勇士重啟庫明加交易談判。（圖／達志影像／美聯社）

另一名記者西德里則爆料，國王休賽季就與勇士商討過庫明加的交易案，外界普遍預期雙方將在交易截止日前「重啟深入談判」，並以更大的架構構成交易。

勇士可能提出的報價包含：

庫明加

穆迪（Moses Moody）

希爾德（Buddy Hield）

以此組合換取：

薩波尼斯

艾利斯