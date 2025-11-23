林辰勳赴韓秋季聯盟開眼界！與韓籍皇家捕手交流：他們走得前面

▲林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍捕手林辰勳今年球季結束後，隨澳職墨爾本王牌隊前往南韓參加蔚山KBO秋季聯盟，首次以「借將」身分與多國投手、打者交手。他表示，這段經驗讓他大幅累積與洋投合作的經驗，也從韓國打者的攻擊模式中獲得不少啟發。

味全龍與澳職墨爾本王牌隊合作，10月派出六名球員參加秋季聯盟，包括郭郁政、曹祐齊、張鈞守、林柏佑、陳志杰及捕手林辰勳。身為唯一被借調的捕手，他主要與澳洲投手群搭配，並同步接觸日籍投手，實際體驗不同國家的配球思維。他說：「國外投手的想法比較多，我們也會互相交流，為什麼配這顆球？這對我來說是很大的收穫。」

面對韓國打者時，林辰勳也明顯感受到風格差異。他形容韓國打者「非常積極」，不太會等球，「遇到這樣的打者，就能思考在中職若面對類似風格，配球方式要怎麼調整。」

林辰勳進職棒後與外隊交流機會較少，去年原計劃去澳職但因傷告吹，這趟秋季聯盟在21天的行程中大約出賽16場，增加不少比賽經驗。而且比賽場地也在三、四個球場間移動，其中包括他曾打過U18世界冠軍的機張棒球場，回到熟悉的地方。

此行他還遇見一位曾在澳職、目前效力皇家小聯盟的韓籍捕手嚴炯贊，過去嚴炯贊在澳職打球時，就與不少台灣球員有好交情。兩人在場上交流捕手守備與配球心得，林辰勳說：「他們走得比較前面，很多新東西都先試，我們也能從中學到什麼該吸收、什麼適合自己。」