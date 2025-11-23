運動雲

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

▲▼響尾蛇卡洛爾。（圖／路透）

▲響尾蛇卡洛爾。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）再添明星級戰力，響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll） 近日作客播客節目《Ain't No Fang》，揭露被徵詢美國隊出戰 2026 經典賽的幕後故事。他坦言接到邀請的瞬間「根本不用想」，因為這就是他從小最愛的賽事，也是他去年給自己設定的最大目標之一。

卡洛爾透露，他當時正在家看美式足球，突然收到美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）的未接來電與簡訊，讓他愣了一下，「我心想：哇，我得立刻回電！」而當德羅薩確認他是否願意加入時，卡洛幾乎是一秒答應，「這是我成長過程中最愛看的比賽之一，能入選是種榮譽，我一直希望自己打得夠好，可以被納入考慮。」他也提到自己在 2018年曾隨U18美國隊前往巴拿馬參賽，「真的沒有比代表國家更高的榮譽。」

談到三月即將登場的經典賽，他最期待的不是某個對手，而是「那股能量」。他回憶 2023 年在Chase Field親眼見證美國隊對墨西哥那場經典賽，場內震耳欲聾的歡呼至今難忘，「那可能是我在Chase Field聽過最吵的比賽，我當時就想，有一天能站在那裡會非常酷。」

至於最期待的對決組合，他笑說，頂尖強權如多明尼加、委內瑞拉、日本都令人期待，但他真正興奮的是能近距離感受全球球星匯聚的場面，「棒球是一項國際運動，天賦遍佈全世界，我期待看到每個國家能帶來什麼。」

