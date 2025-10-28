運動雲

道奇投手群帽上繡「51」　向維西亞致敬惹哭球迷

記者王真魚／綜合報導

道奇投手群在世界大賽第3戰以一種特別的方式，向因家庭因素離隊的中繼投手維西亞（Alex Vesia）致敬。 維西亞在世界大賽開打前一天（美國時間23日）因家庭緊急狀況暫時離開球隊，這對道奇牛棚是相當大的打擊。

這場比賽，包括布魯爾 (Justin Bruihl)、崔南（Blake Treinen）與席漢（Emmet Sheehan）、佐佐木朗希等多位投手，都特別在帽子上繡上維西亞的背號「51」，將這位不在場的隊友「一起帶上戰場」。

這一幕感動不少球迷，社群上湧入留言：「這太催淚了」、「牛棚的兄弟情」、「Vesia也在這裡」。 道奇球日前也透過官方聲明表示，「Vesia與妻子正在面對深刻且私人的家庭問題。全體道奇球團向Vesia一家人致上最深的關懷與支持，並會在適當時機提供後續更新。」

「我們只是希望不要讓他承受任何形式的壓力，」球團棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）於10月24日受訪時表示，「這件事遠比棒球重要得多，我們能做的，就是全力支持他。」

維西亞本季牛棚主力之一，例行賽出賽68場、2勝2敗、26中繼5救援、防禦率3.02；季後賽也已登板7場，貢獻2勝0敗、4中繼、防禦率3.86，是道奇不可或缺的一員。

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）

