林泓育領頭、中生代傳承　成晉：桃猿文化是肩膀的責任

▲▼2025中職台灣大賽樂天優秀球員成晉。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽樂天優秀球員成晉。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽以4比1擊敗中信兄弟奪下總冠軍，其中外野手成晉以系列賽打擊率5成56的火燙手感，獲選優秀球員獎；賽後他受訪談到比賽關鍵、球隊氣氛與個人心境轉變，展現中生代球員的成熟與穩定。

封王戰首局，成晉出現一次離譜守備失誤，導致球隊失分，不過他並未因此陷入混亂，「我們都是一個接著一個，如果有人失誤，其他人就會幫忙cover上來，氣氛維持很好，」他說，「那時候想的就是把傷害降到最低，畢竟才第一局，也是冠軍賽，不會想太多，趕快去轉換，教練和隊友也一直鼓勵我，不要去想那件事情。」

由於日前G4因天候因素導致比賽延期，球員們利用空檔在練球完後舉行烤肉聚會，這段插曲引起外界熱議，成晉坦言看到被轉傳的照片一度開玩笑表示「大家都拿我的截圖是怎樣！」也坦承有點怕被人說話。

隨後他提及，其實那天「練完球才烤肉」，只是剛好下雨、室內調整後才順勢舉行，「烤肉就是聚餐，把大家凝聚在一起。」

成晉接著說，林立與胖哥，學長們帶著隊友烤肉，也象徵平常心，「感謝林泓育學長說的，我們是來玩的心態，很有感觸，我們球隊其實就是這樣，資深的帶中生代、中生代學長再幫助新進的學弟，肩膀的責任更重，這就是我們球隊文化。」

整個系列賽，成晉打擊率高達0.556，他表示並沒有刻意想數據，「挑戰賽週期是往下掉，台灣大賽剛好是起來，每天帶著自信跟安全感去面對，不會去想數據怎麼樣，季後賽沒有季賽成績壓力，要更放開去打比賽。」

去年因傷缺陣的成晉，今年從休賽季、春訓一路打滿超過百場，成功復出，「感觸滿深的，感謝在我身邊很多人幫助，不管球團或是教練團隊還有防護員，還有我自己的訓練師，目標一致想幫助我回到場上，可以從休賽季銜接春訓到現在打完100多場比賽，我覺得沒有他們就沒有現在的成績，回來沒有說想打出怎麼樣的成績，可以健康出賽為球隊貢獻就是滿好的回報。」

▲▼2025中職台灣大賽G5，成晉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，成晉、馬傑森、林立向球迷揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

【閃兵團驚見大咖富公子】宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

﻿

