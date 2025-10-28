朱承洋締造史上首見4救援　「拋彩帶投手」圓夢：真的不可思議

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽第5戰以9比7擊退中信兄弟，最終4勝1敗之姿奪下隊史第8冠、球團易主後首座總冠軍；終結者朱承洋在11局下登板守成，順利關門成功，不僅為球隊守住勝利，更寫下中職史上首位單屆台灣大賽4次救援成功的投手紀錄，賽後他激動表示：「真的很振奮，也很開心能幫助球隊拿下勝利。」

被問到成為最後一位站上投手丘、為球隊守下冠軍的心情時，朱承洋笑說：「我還蠻喜歡這種幫球隊守住最後一道防線的感覺，真的很振奮，也很開心能幫助球隊拿下勝利。」

他透露，這份堅持其實早在系列賽中就有了起點，「第3戰的時候冠宇就跟我說，希望我能成為幫助球隊拿下總冠軍的最後投手，我也答應他，我會努力做到，今天真的完成了，」朱承洋說。

朱承洋在今年台灣大賽5戰中屢屢扮演勝利守門員角色，最終以4次救援成功改寫紀錄；過去中職總冠軍戰史上僅有6名投手曾單屆拿下3救援，從未有人完成第4次，朱承洋成為史上第一人。

回顧這段驚奇旅程，他坦言仍覺得不可思議：「其實我也不敢想，真的很不可思議；今年能有這樣的成績，也能幫助球隊，真的很感謝教練團和隊友信任我，讓我在場上無後顧之憂的投球。」

去年朱承洋仍在和健康狀況奮戰，今年從開季一路投到總冠軍賽，他坦言確實有疲勞時刻：「大概在下半季最後10幾場的時候會覺得累，但我一直努力把狀況調整回來，教練也給我空間去調整。」

他也指出，心理層面的成熟是今年成功的關鍵之一，「以前在中繼的時候容易想太多，也會比較緊張，今年不一樣，比較穩定，也會正面思考，不會像以前那麼多負面想法。」

結束這個載入隊史與個人紀錄的冠軍賽，朱承洋最後也立下明確目標，希望自己能更加穩固終結者職位，「這就是我的目標，也會努力拚這個位置。」