運動雲

>

從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

▲▼2025中職台灣大賽G5，林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G5，林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽第5戰以9比7擊退中信兄弟，最終以4勝1敗封王，奪下隊史第8冠、球團改名後首冠；身為球隊主戰二壘手的林子偉在賽後接受媒體訪問時，難掩激動情緒，直言這座冠軍「真的不簡單」，強調從不被看好到登頂，全隊的凝聚力與拚戰精神是奪冠關鍵。

談到奪冠心情，林子偉笑著表示：「很高興啊！拿到總冠軍不簡單！從不被看好到能夠拿到冠軍，你看季後賽、季後挑戰賽，我們讓人家聽牌，然後最後翻盤，到總冠軍賽再拿４勝，真的蠻開心的，」此外他多次強調「不簡單」，展現出對全隊韌性與拼勁的肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著林子偉提到，球隊的團結氣氛是成功的關鍵，「像冠軍戰第3場以後，在主場因下雨延賽時，大家就在群組裡說要不要烤肉？結果大家都+1，這也是一種凝聚力，」他表示，這樣的私下互動也反映在場上表現，「這支球隊的凝聚力真的不簡單。」

談到G5一度被中信兄弟反超時的心情，林子偉透露，球員們彼此鼓勵：「大家都說9局還沒結束，勝負還難分，只要掌握每一次攻擊機會就好。」

他也提到精神領袖林泓育在場上給予年輕選手許多建議：「胖哥就說，短的打就對了！有壘上有人想點就點，有戰術就配合，」最終，桃猿展現強韌鬥志完成逆轉。

被問到是否曾懷疑自己時，林子偉坦言在例行賽狀況不佳、季後挑戰賽球隊出師不利時確實動搖過，但仍堅持信念：「我告訴自己，不管有沒有機會上場，都要想辦法幫助球隊。」

他笑說，當時還以為台灣大賽兄弟有一勝優勢，「結果發現是0比0開始，心裡想『還有機會！』」這股信念也成為他持續奮戰的動力。

曾在2018年隨波士頓紅襪奪得世界大賽冠軍，這次再度捧起台灣大賽獎盃，林子偉興奮提及：「要拿這樣的冠軍真的很難，要看球員狀況、健康，還有一點運氣。」

他舉例說：「有人想過遊騎兵會冠軍嗎？有人想過勇士、小熊會冠軍嗎？都沒有啊！」他也強調，「不管哪個冠軍都一樣珍貴。」

談到11局上林泓育轟出致勝兩分砲後與他相擁慶祝的畫面，林子偉透露背後故事：「前一個打席我只是想辦法讓晨威進佔二壘，後面交給胖哥，結果他轟出全壘打。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

熱門新聞

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一賽後完整20分鐘問答！

2史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

3樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

4平野續掌兵符？劉志威回應了

5古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

最新新聞

1大谷效應！道奇贊助破2億史上首次

2魔神樂助樂天封王感動告白

3貝茲獲克萊門特獎　羅伯斯：極大榮譽

4平野惠一賽後完整20分鐘問答！

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【泰格與雪兒】真的是閨密?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366