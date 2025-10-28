從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

▲2025中職台灣大賽G5，林子偉。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽第5戰以9比7擊退中信兄弟，最終以4勝1敗封王，奪下隊史第8冠、球團改名後首冠；身為球隊主戰二壘手的林子偉在賽後接受媒體訪問時，難掩激動情緒，直言這座冠軍「真的不簡單」，強調從不被看好到登頂，全隊的凝聚力與拚戰精神是奪冠關鍵。

談到奪冠心情，林子偉笑著表示：「很高興啊！拿到總冠軍不簡單！從不被看好到能夠拿到冠軍，你看季後賽、季後挑戰賽，我們讓人家聽牌，然後最後翻盤，到總冠軍賽再拿４勝，真的蠻開心的，」此外他多次強調「不簡單」，展現出對全隊韌性與拼勁的肯定。

接著林子偉提到，球隊的團結氣氛是成功的關鍵，「像冠軍戰第3場以後，在主場因下雨延賽時，大家就在群組裡說要不要烤肉？結果大家都+1，這也是一種凝聚力，」他表示，這樣的私下互動也反映在場上表現，「這支球隊的凝聚力真的不簡單。」

談到G5一度被中信兄弟反超時的心情，林子偉透露，球員們彼此鼓勵：「大家都說9局還沒結束，勝負還難分，只要掌握每一次攻擊機會就好。」

他也提到精神領袖林泓育在場上給予年輕選手許多建議：「胖哥就說，短的打就對了！有壘上有人想點就點，有戰術就配合，」最終，桃猿展現強韌鬥志完成逆轉。

被問到是否曾懷疑自己時，林子偉坦言在例行賽狀況不佳、季後挑戰賽球隊出師不利時確實動搖過，但仍堅持信念：「我告訴自己，不管有沒有機會上場，都要想辦法幫助球隊。」

他笑說，當時還以為台灣大賽兄弟有一勝優勢，「結果發現是0比0開始，心裡想『還有機會！』」這股信念也成為他持續奮戰的動力。

曾在2018年隨波士頓紅襪奪得世界大賽冠軍，這次再度捧起台灣大賽獎盃，林子偉興奮提及：「要拿這樣的冠軍真的很難，要看球員狀況、健康，還有一點運氣。」

他舉例說：「有人想過遊騎兵會冠軍嗎？有人想過勇士、小熊會冠軍嗎？都沒有啊！」他也強調，「不管哪個冠軍都一樣珍貴。」

談到11局上林泓育轟出致勝兩分砲後與他相擁慶祝的畫面，林子偉透露背後故事：「前一個打席我只是想辦法讓晨威進佔二壘，後面交給胖哥，結果他轟出全壘打。」