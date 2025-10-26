運動雲

中信盃黑豹旗／辜仲諒開幕宣布好消息　年底邀甲子園球隊來台

▲▼辜仲諒表揚女黑豹。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒表揚女黑豹。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗26日在台南亞太副棒球場登場，中華棒球協會理事長辜仲諒親自出席，勉勵全國高中好手，並宣布好消息——12月底將邀請日本甲子園的兩支聯隊來台交流，分別是「北海道聯隊」與「九州聯隊」，屆時將展開一系列精彩的台日對抗賽。

日前，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒協理事長辜仲諒，在全球129個國家與地區、近300位會員代表見證下，成功連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長一職，進一步鞏固台灣在國際棒壇的核心地位。

辜仲諒26日現身黑豹旗開幕儀式時致詞表示：「黑豹旗邁入第13年，從第一次參賽到今天，我看到球員們的成長與進步，不論是列隊或唱國歌，都展現出禮貌與紀律，這非常難能可貴。」

他也鼓勵選手珍惜高中階段的學習與挑戰：「高中畢業後，你們將面臨升學、打球或就業的選擇。如果選擇繼續打球，無論進入職棒或成棒隊，訓練強度都會是現在的十倍。請記得在練習中不只鍛鍊球技，更要鍛鍊意志力。練習賽就是為了準備大賽，要讓自己在比賽中不慌不亂，學會專注與勇氣，這樣才對得起自己與球隊。」

他進一步指出，棒球不僅是運動，更是人生的縮影：「你們的青春一定會很精彩。透過棒球不僅能練出好體力，更能學到人生的道理——團結一致、永不放棄，才能成功。」

回顧去年台灣奪下世界12強賽冠軍，辜仲諒語氣充滿自豪：「台灣棒球真的非常重要。那次在日本，我親眼見證了台灣的凝聚力。台灣人多麼愛國，面對強敵日本，我們展現團結與勇氣，最終奪冠，讓世界看見台灣。」

他強調，中信盃黑豹旗在推動棒球發展上扮演關鍵角色：「棒球是最值得投資的產業之一，也是台灣的驕傲。黑豹旗對國家意義重大，感謝體育署十三年來的支持，也希望運動部能持續協助，一起推動台灣棒球向前。」

黑豹旗自創辦以來已累積2434支隊伍參賽，從第一屆的51隊，成長至今年的212隊，連續兩年突破200隊，且已有超過300位女性教練與球員參與，寫下「女黑豹」新紀錄。談到台灣女子棒球的表現，辜仲諒也特別鼓掌致意：「台灣女子棒球曾排名世界第二，目前為第五名，希望你們繼續努力，振興台灣女棒的榮耀，國家的榮耀就靠你們了。」

現場也邀請今年參加U18世界盃與U15亞洲盃代表球員上台，接受全場熱烈掌聲。隨後也進行每年都會安排的女黑豹表揚儀式，讓她們感受榮耀。

辜仲諒最後宣布，「今年12月，我們將邀請日本甲子園的北海道聯隊與九州聯隊來台交流，這真的是『花了九牛二虎之力』才促成的邀請，這對台灣來說很重要，期待我們多跟強國練習。」

▲▼辜仲諒致詞。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒致詞。（圖／中華棒協提供）
 

