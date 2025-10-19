運動雲

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

▲古林睿煬。（圖／截自X）

▲古林睿煬。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬19日對戰福岡軟銀鷹主投4.2局無失分，賽後訪問談到壓制的策略，直言是賽前分析奏效，「能在0比0時交棒太好了。」

古林睿煬此戰主投4.2局無失分，第5局最快球速達到153公里，但在兩出局後，監督新庄剛志決定換投，第二任山崎福也成功守住戰局，火腿最終以7比1獲勝，逼出殊死戰。

剛結束季後挑戰賽的恩師統一獅總教練林岳平也在福岡軟銀主場見證古林睿煬好投表現，古林睿煬老婆的IG發布限時動態，看到餅總與古林睿煬及親友合照，一起見證關鍵一役。

根據日媒《日刊體育》報導指出，古林睿煬從開局狀況就相當出色，最快球速達157公里，並靈活運用曲球與指叉球等變化球，徹底壓制軟銀打線。全場面對17名打者，只被敲出2支安打，送出6次三振，展現壓制力。

他賽後表示：「這次能夠在連戰期間好好分析軟銀的打線，了解他們的特點後再上場，是今天表現良好的原因。雖然上一次對戰表現不理想，心裡難免有點不安，但我告訴自己『只能上去拚了』。能在0比0的情況下交棒給下一位投手，真的很開心。」這是古林睿煬生涯首次高潮系列賽中的首次登板，他完美履行了自己的任務。

▲▼林岳平探班古林睿煬。（圖／截自古林睿煬老婆IG:maruko.106）

▲林岳平探班古林睿煬。（圖／啟程國際運動行銷提供）

