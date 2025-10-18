梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿在台灣大賽 G1 搶下首勝，梁家榮前兩打席在首局與三局先後建功、貢獻打點，成為關鍵功臣。從季後挑戰賽一路到總冠軍戰，他始終扮演挑戰者角色，笑說：「咬緊牙根、看好自己。」

▲樂天打者梁家榮。（圖／記者湯興漢攝）

梁家榮首局在兩出局情況下擊出關鍵安打，第三局再度把握得點圈機會敲出適時安打。他表示：「羅戈的球很犀利，所以我想搶第一顆好球，先發制人，結果很幸運有好表現。」他也提到，自己在比賽中會用更激勵的肢體反應來帶動氣氛，「這樣不僅能振奮隊友，也能振奮自己。」

桃猿從季後挑戰賽0勝2敗的劣勢逆襲晉級台灣大賽，梁家榮坦言過程「出乎意料」：「我們一路上都不被看好，但自己要咬緊牙根、相信自己。以挑戰者的姿態面對王者（兄弟），要延續那種不放棄的攻擊韌性，無論輸贏，都要展現不認輸的態度。」

僅休4天就迎戰台灣大賽，他坦言：「投手的負擔比較重，野手狀況反而還不錯。」至於手感是否延續？他笑說：「不見得，但還是要保持好的態度迎接比賽。」

回顧桃猿過去的輝煌時期，梁家榮強調，球隊現在要重新定義自己的時代：「我們要珍惜多打的每一場比賽，不要浪費季後挑戰賽努力來的機會。以往很輝煌，但現在要重新創建自己的未來，我們無論有沒有冠軍，都會全力以赴。」