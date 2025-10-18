釀酒人強心針！丘里歐右腿筋無礙重返先發　總教練擔保

▲丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

就在17日因右腿筋不適提前退場後僅隔一天，密爾瓦基釀酒人外野新星丘里歐（Jackson Chourio）便火速重返陣中，準備於18日上午作客道奇球場，於國聯冠軍賽第4戰再度披上先發戰袍；對目前以0比3落後、面臨淘汰邊緣的釀酒人而言，丘里歐的歸隊無疑是一劑強心針。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）對這位年輕外野手的狀況相當樂觀，他在賽前表示：「我認為球隊的醫療團隊已經掌握狀況，我相信他今天能像昨天一樣表現，昨天他打出了三次強勁的擊球；你還能要求什麼呢？或許有人會說，『他四打數沒有安打。』但那三次強勁擊球沒能轉化為安打，這種情況誰也沒辦法。」

就在前一戰第7局，丘里歐在揮棒擦到球後突然痛苦抓著右大腿後側、單腳跳離球場，畫面讓人一度擔心傷勢嚴重；不過在那場以1比3落敗、系列賽陷入0比3絕境的比賽結束後，他親自出面澄清情況並安撫外界。

Not Jackson Chourio man…..



Hoping it’s not serious pic.twitter.com/sjTpj7nXow — Barstool Baseball (@StoolBaseball) October 17, 2025

「只是抽筋，真的只是抽筋，」丘里歐透過球隊翻譯德蒙德瑟（Daniel de Mondesert）受訪時表示，「我覺得可能是我那一球出棒太用力了，結果就抽筋了，但就是單純抽筋而已。」

這已是丘里歐在本次季後賽中，第二度因右腿筋不適提前退場。他先前在國聯分區系列賽首戰對小熊隊時也曾因同樣的右腿筋舊傷退場，那條腿筋最初是在7月29日對小熊的比賽中拉傷，不過與這次情況相同，他隔天便重返先發陣容，之後未再缺席任何比賽。

Jackson Chourio has the highest average exit velo (100.6) of any player in the ALCS/NLCS. He has 1 hit in 11 AB’s.pic.twitter.com/gZpG1dLLUp — Hagen Snell (@HagenSnellBB) October 17, 2025

釀酒人前三戰僅攻下3分，進攻表現低迷，因此丘里歐的健康顯得尤為關鍵；至今為止，他在本次季後賽貢獻了球隊3分中的2分打點，累積打擊率.276／上壘率.290／長打率.552，轟出兩發全壘打、進帳8分打點。

此外，丘里歐在個人季後賽生涯11場比賽中繳出.325打擊率與1.024OPS的亮眼成績，展現出強大的季後賽抗壓能力與關鍵時刻的進攻火力。