運動雲

>

釀酒人強心針！丘里歐右腿筋無礙重返先發　總教練擔保

▲丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／路透）

▲丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

就在17日因右腿筋不適提前退場後僅隔一天，密爾瓦基釀酒人外野新星丘里歐（Jackson Chourio）便火速重返陣中，準備於18日上午作客道奇球場，於國聯冠軍賽第4戰再度披上先發戰袍；對目前以0比3落後、面臨淘汰邊緣的釀酒人而言，丘里歐的歸隊無疑是一劑強心針。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）對這位年輕外野手的狀況相當樂觀，他在賽前表示：「我認為球隊的醫療團隊已經掌握狀況，我相信他今天能像昨天一樣表現，昨天他打出了三次強勁的擊球；你還能要求什麼呢？或許有人會說，『他四打數沒有安打。』但那三次強勁擊球沒能轉化為安打，這種情況誰也沒辦法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在前一戰第7局，丘里歐在揮棒擦到球後突然痛苦抓著右大腿後側、單腳跳離球場，畫面讓人一度擔心傷勢嚴重；不過在那場以1比3落敗、系列賽陷入0比3絕境的比賽結束後，他親自出面澄清情況並安撫外界。

「只是抽筋，真的只是抽筋，」丘里歐透過球隊翻譯德蒙德瑟（Daniel de Mondesert）受訪時表示，「我覺得可能是我那一球出棒太用力了，結果就抽筋了，但就是單純抽筋而已。」

這已是丘里歐在本次季後賽中，第二度因右腿筋不適提前退場。他先前在國聯分區系列賽首戰對小熊隊時也曾因同樣的右腿筋舊傷退場，那條腿筋最初是在7月29日對小熊的比賽中拉傷，不過與這次情況相同，他隔天便重返先發陣容，之後未再缺席任何比賽。

釀酒人前三戰僅攻下3分，進攻表現低迷，因此丘里歐的健康顯得尤為關鍵；至今為止，他在本次季後賽貢獻了球隊3分中的2分打點，累積打擊率.276／上壘率.290／長打率.552，轟出兩發全壘打、進帳8分打點。

此外，丘里歐在個人季後賽生涯11場比賽中繳出.325打擊率與1.024OPS的亮眼成績，展現出強大的季後賽抗壓能力與關鍵時刻的進攻火力。

關鍵字： 密爾瓦基釀酒人MLB洛杉磯道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

感謝大家關心！詹子賢歸隊表態　：努力幫助中信拿下總冠軍

感謝大家關心！詹子賢歸隊表態　：努力幫助中信拿下總冠軍

被批「用錢買冠軍」？羅伯斯反擊：我們的努力不輸任何球隊！

被批「用錢買冠軍」？羅伯斯反擊：我們的努力不輸任何球隊！

【爆炸畫面曝】蘭陽發電廠開關場爆炸　廠長右半身灼傷倒地送醫

熱門新聞

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

2王建民曝割愛黃博多原因　美美扛輪值

3水手隊史首闖世界大賽只差一勝

4大谷今登板無限制！佐佐木也待命連投

5羅伯斯力挺大谷：我相信他

最新新聞

1大谷翔平開外掛！超越貝比魯斯寫紀錄

2大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

3NBA夢暫告終結　公牛釋出河村勇輝

4水手隊史首闖世界大賽只差一勝

5大谷MVP？釀酒人教頭：我會投給貝茲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366