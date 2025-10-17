運動雲

平野惠一談台灣大賽關鍵　強調團隊力量、點名林志綱多功能

▲▼中職中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟即將在2025台灣大賽迎戰挑戰賽脫穎而出的樂天桃猿，總教練平野惠一在17日受訪時，談到球隊選將策略、對手實力評估及個別球員角色定位，也強調大家應該把焦點放在選手身上。

針對26歲三壘手林志綱入選台灣大賽名單，平野指出其具備高度戰術彈性，無論在短打、代跑或防守位置的多元調度上，都是球隊極為倚重的一環；「除了戰術執行和速度，還有一個很重要的點就是他不管哪邊都可以守，甚至是捕手也可以守，」平野表示，「這一點在球隊算是獨一無二的，也因此他有這樣特殊的功能，才被帶到台灣大賽。」

談到對手樂天桃猿，平野給予高度肯定，他指出，樂天雖以例行賽第3之姿進入季後賽，卻能一路克服挑戰、挺進總冠軍戰，展現堅強韌性與實力；「其實不只是今年，樂天每年都是一支強隊。即便在挑戰賽中處於規則上的劣勢，他們仍一路打進台灣大賽，這真的非常了不起，」平野認為，今年台灣大賽的看點正是「例行賽第一」與「季後賽強勢突圍者」的對決，勢必精彩可期。

對於最終的台灣大賽32人名單，平野強調「團隊力量」是中信兄弟始終堅持的核心價值，「我們是一支仰賴整體戰力贏球的球隊，這次的名單也是基於每位球員的角色定位所做出的最佳選擇。」

他進一步表示，本次名單在年輕新秀與經驗老將之間取得良好平衡，目標就是打造出「當下最具競爭力的陣容」，迎戰冠軍戰。

談到與樂天日籍投手教練兼舊識川岸強即將在大賽中對決，平野則保持低調，他表示自己並未特別在意教練層面的對戰話題，反而希望把關注焦點回歸到場上的選手；「畢竟台灣大賽就是選手真的拼了全力，要把最後一絲力量把它榨出來的一個表現的地方，所以我們要把關注的焦點放在選手身上，那教練就是要低調一點。」

