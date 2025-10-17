運動雲

林智勝引退實戰用品拍賣衝破24萬！將助光復與基層棒球發展

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

「大師兄」林智勝的引退賽實戰用品公益拍賣自10月13日開跑以來，吸引廣大球迷熱烈響應！據統計，整體出價參與已突破360次，其中以「9/6實戰球衣」最受矚目，從1元起標一路競價，目前最高標已快突破七萬元，顯見球迷對於林智勝珍藏紀念的高度熱情。

截至目前，全品項競標總金額已經突破二十四萬元，隨著活動即將進入倒數階段，味全龍邀請更多企業及球迷共襄盛舉，為基層棒球注入暖流！

本次公益拍賣將持續至10月21日(二)中午12:00截止，所有競標收益扣除平台手續費後，將全數捐助頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊，幫助孩子們安心回到球場、勇敢追夢，延續林智勝的棒球精神。

味全龍表示，「看到球迷這麼熱烈的支持，我們非常感動。林智勝的精神不只留在球場上，也正在透過這場公益拍賣轉化成實際的行動力，幫助更多需要支持的年輕球員，包括光復國中以及基層棒球隊的孩子們，將因此獲得更多訓練資源與支持，延續屬於台灣棒球的精神。」

競標截止:2025年10月21日(二)中午12:00 

競標平台:Yahoo 拍賣平台 https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y2078317937

▲林智勝引退賽紀念品熱烈競標中!球迷響應累積金額突破24萬，捐助光復及基層棒球發展。（圖／味全龍提供）

▲林智勝引退賽紀念品熱烈競標中!球迷響應累積金額突破24萬，捐助光復及基層棒球發展。（圖／味全龍提供）

