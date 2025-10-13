運動雲

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

▲縣長張麗善親自迎接聖火，高舉火炬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲聖火完成全台傳遞,回到雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

睽違20年，全國運動會再度回到雲林登場！象徵榮耀與熱血的聖火今（13）日完成全台傳遞，跨越濁水溪、經西螺大橋風光回「雲」入境。縣長張麗善親自率隊迎接，正式宣告「競艷雲林」全縣20鄉鎮市聖火傳遞啟動，將這份熱力從大橋一路燒進每一個鄉鎮、每一顆雲林人的心。

清晨的西螺大橋，陽光灑落在紅色橋身，伴隨護火手緊握火炬奔跑進入雲林那一刻，全場掌聲雷動。張麗善縣長、謝淑亞副縣長、曾元煌秘書長率縣府一級主管列隊迎接，立委張嘉郡、丁學忠、議員李明哲、游淑雲、廖偉晴也都現身力挺。人潮圍繞聖火隊伍，高喊「雲林加油！」聲浪此起彼落，現場熱度直逼開幕典禮現場。

▲縣長張麗善親自迎接聖火，高舉火炬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲聖火完成全台傳遞,回到雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

「聖火點亮雲林的榮耀，也點燃我們的熱情！」張麗善表示，今天起聖火將展開縣內20鄉鎮市傳遞行程，沿途由地方公所與學校接力迎接，象徵全民參與的運動精神。她邀請全縣鄉親一同見證聖火經過、共同喝采，也預告18日將在虎尾縣立田徑場舉行開幕典禮與「選手之夜」，希望鄉親踴躍參加，用掌聲和笑容迎接來自全國的選手與觀眾，展現「雲林人最熱情的待客之道」。

這次全運會聖火於9月26日自北港朝天宮萬年香火點燃母火，象徵信仰與運動的結合。火焰歷經全台上千公里旅程，傳遍各縣市，今天終於由聖火車隊自彰化方向進入西螺，返回母縣。隨著聖火舉高、焰光在風中閃耀，許多民眾紛紛拿起手機拍照留念，氣氛既莊嚴又感動。

立委張嘉郡、丁學忠表示，全運會睽違20年再度在雲林舉辦，意義非凡。縣府團隊在短時間內完成所有場館新建、修繕與驗收，從田徑場、游泳池到射箭館，每一處都展現專業水準。他們表示，相信這次賽會將是一場「安全、優質又高水準」的體育盛宴，讓全國民眾不僅看見運動員的奮鬥，也感受到雲林的團結與溫度。

聖火將於10月18日17點抵達雲林縣立田徑場，並在此舉辦盛大的「大造勢活動」，邀請全縣民眾一同見證這場體育盛事的最終準備，開幕典禮將於18日下午於虎尾縣立田徑場舉行，序幕表演5點20分正式開始，晚會至7點半結束。持票民眾可於4點半入場，並於5點20分前入座。若看台區已滿，縣府也貼心設置400吋大螢幕，讓民眾在場外同樣能感受盛會氛圍。

▲縣長張麗善親自迎接聖火，高舉火炬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善親自迎接聖火。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

關鍵字： 運動雲林全運會聖火全國運動會

