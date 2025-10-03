全年戰績第一！中信兄弟2比0擊退台鋼　直接晉級台灣大賽

運動雲

▲中信兄弟李博登。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟3日於洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，靠著首局迅速攻下2分，加上投手群合力壓制，終場以2比0完封對手，不僅守住主場勝利，更正式確定全年戰績第一，直接取得台灣大賽門票。

首局快攻建功

比賽從一開始就展現不同走向。1局下半，中信兄弟江坤宇、王威晨接連敲安，許基宏上壘後形成滿壘，台鋼投手張誠恩又發生暴投，讓兄弟先馳得點；隨後詹子賢滾地球帶有一分打點，兄弟在首局便建立2比0領先，也成為全場唯一的得分。

投手戰成主軸

兄弟洋投李博登先發5局無失分，僅被擊出3支安打，展現穩定壓制力；中繼江忠城、蔡齊哲、吳俊偉接力，最後9局交給守護神李振昌關門，合計僅讓雄鷹擊出6支零星安打、未能跨過本壘，投手群完美封鎖對手火力。

雄鷹方面，先發張誠恩雖在首局失2分，但隨後回穩，與牛棚群黃群、黃紹睿、許育銘、王躍霖聯手壓制，也成功封鎖兄弟打線，從2局起未再失分，可惜打線始終沒有突破。

確定全年第一　直通總冠軍賽

這場比賽的勝利，讓中信兄弟確定全年戰績第一名，不需經過季後挑戰賽，將直接挺進台灣大賽，朝向年度總冠軍邁進。

關鍵字： 中信兄弟，台鋼雄鷹

【犯案畫面曝】出獄男超商前朝10學童揮刀！尖叫四起、地面留血跡

