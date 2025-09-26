運動雲

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟今晚在新莊火力全開，全場狂掃16支安打，以9比2擊敗富邦悍將，收下關鍵勝利，全年第一魔術數字亮燈。詹子賢單場3安、3打點獲選MVP，狀態逐漸加溫。賽後被問到總教練平野惠一賽前盛讚他是「最接近李大浩的打者」時，他不好意思笑回，「有點歹勢啦！我只是盡量幫助球隊，不敢跟傳奇球星比，而且我比較瘦啦。」

詹子賢近期手感回升，連續3戰都有安打，他透露，平野都有會傳授一些打擊觀念，像是修正揮棒軌跡，或是在沒有戰術下如何有效推進、創造機會，「照著他的指導去做，效果真的不錯。」

值得一提的是，韓國傳奇強打李大浩今天也現身新莊球場。賽前平野受訪時提到，若要在中職找出打法最像李大浩的右打者，他點名陳俊秀與詹子賢，並進一步指出，昨天的詹咩有李大浩的樣子。對此，詹子賢直呼壓力很大，「拿傳奇球星跟我比較，我反而會歹勢（台語），差太多了，還需要再加油 。」

平野認為，4局下，岳東華的美技接球相當關鍵，如果落下可能會改變比賽走向。當時出周佳樂擊出中間飛球，岳政華與岳東華雙雙衝向落點，最終由背對接球的岳東華率先收下，岳政華則飛撲倒地。

詹子賢笑說，場上其實大家都在大喊「東華！東華！」提醒由他來接，「可能岳政太專心，沒聽到。」還忍不住調侃東華，「他接完球就自己跑掉，很????趒（台語：囂張）一樣，也不管他弟還躺在地上。」

嘴上虧隊友，詹子賢不忘稱讚岳政華，是心目中最好的外野手，「他是我公認全中職最好的外野，判斷能力、跑動範圍還沒看過這麼好的，如果我是總教練，即便他打不好，我也會讓他上，他跟阿坤兩人只要在場上，都能帶給球隊安定感。」

昨天的詹咩有李大浩的影子，今天的詹咩有嗎？平野點點頭說道，「真的是很厲害，今天表現非常出色，這一場看起來也確實很有李大浩的樣子。」

