大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於17日先發對戰費城費城人，以「第一棒、投手兼指定打擊」身份登場，他主投5局無安打無失分，送出5次三振僅1次保送，並守住4分領先優勢，退場時握有勝投資格；然而，隨後道奇牛棚崩盤遭逆轉，最終飲恨敗北，引發外界對於調度的爭議。

大谷在這場比賽中投球表現亮眼，5局封鎖費城人打線無失分，拿下個人本季第50次三振；雖然在第6局後援投手慘遭費城人猛攻丟掉6分，但大谷翔平隨後炸裂本季第50轟展現火力，一度助道奇追平比數，可惜第9局崔南（Blake Treinen）遭擊出三分砲，導致球隊輸球。

球隊在大谷表現出色的情況下，仍於第5局結束時將其換下，隨即引發球迷與媒體討論；「大谷的退場弄巧成拙」、「只能認為是總教練的調度失誤」的聲音紛紛出現，批評調度過於保守。

對此，《DodgersDigest》記者昆茲在社群平台表示：「大谷5局退場竟成爭議，令人驚訝，他的先發登板不論狀況如何，都不會偏離既定計畫，這是好事。」他認為道奇隊謹慎保護大谷，才是長遠之計。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後則明言：「讓大谷在5局退場是事先決定的，不會因為好投就臨時延長，若是季後賽，會更重視選手意願，但正因為嚴格控制局數，他才能保持現在的狀態。」此言凸顯球團對大谷健康的高度重視，避免再次受傷造成巨大損失。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【武術神童？！】寶寶蒙眼精準飛踢玩具！網全跪了XD

