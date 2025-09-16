運動雲

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

▲瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯（Armand Duplantis）。（圖／路透社）

▲瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯（Armand Duplantis）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

瑞典撐竿跳名將「鳥人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）在東京舉行的世界田徑錦標賽第3天賽程中，展現驚人實力，以6公尺30刷新世界紀錄，拿下男子撐竿跳金牌，也完成世錦賽三連霸的壯舉。希臘選手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）奪銀，澳洲好手馬歇爾（Kurtis Marschall）則摘銅。

杜普蘭提斯在決賽中先跳過6公尺15，提前確定金牌到手，但他並未停下挑戰的腳步，將橫桿上調到6公尺30。經過前兩次未果的嘗試後，第三次起跳成功，他再度刷新自己僅一個月前在布達佩斯創下的6公尺29世界紀錄，震撼全場。這次突破，也讓他的生涯世界紀錄累積至第14次。

身為撐竿跳的無可爭議王者，杜普蘭提斯不僅蟬聯世錦賽金牌，更早在巴黎及東京奧運奪冠。他的穩定表現與不斷突破的紀錄，讓撐竿跳項目達到前所未有的高度，堪稱田徑史上的傳奇人物。賽後他笑談：「每次站上場，我都只想做得比上一次更好。」

此外，希臘選手卡拉利斯憑藉6公尺的出色表現奪得銀牌，展現了他在撐竿跳上的潛力。澳洲的馬歇爾則以5公尺95摘得銅牌。三人共同締造了一場高水準的撐竿跳決賽，也讓東京的賽場充滿了熱血與感動。

