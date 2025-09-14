運動雲

>

林承飛三分砲一棒定江山　樂天桃猿3比2再退中信兄弟

▲▼中職林承飛。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林承飛。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿14日下午在台北大巨蛋主場續戰中信兄弟，雙方投手群前半段互有來往，形成低比分拉鋸戰；樂天先發土投陳克羿繳出生涯代表作，6局僅失1分並飆出生涯新高8次三振，比賽最大轉折發生在6局下，林承飛轟出三分全壘打，一棒率領樂天逆轉，最終桃猿3比2擊退兄弟，在滿場觀眾見證下守住勝果。

比賽初期中信兄弟先發魏碩成與桃猿先發陳克羿表現同樣穩健，陳克羿在首局雖一度遭安打與保送纏鬥，但及時三振化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3局上，中信靠著岳政華保送、陳俊秀安打串連，隨後許基宏高飛犧牲打率先送回1分，兄弟取得1比0領先。

然而陳克羿越投越穩，之後連續解決對手打線，直到6局完成任務退場，全場95球投6局，被敲6安、失1分，送出8次三振寫下生涯新高，完美壓制兄弟打線。

比賽僵局一直維持到6局下，當時成晉敲出二壘安打，林泓育獲得故意四壞，輪到林承飛站上打擊區，面對魏碩成的投球，林承飛把球掃出左外野全壘打牆，形成三分砲，瞬間逆轉戰局，桃猿以3比1超前，現場氣氛沸騰。

7局上桃猿啟用牛棚，兄弟雖靠著保送製造壓力，但未能突破；8局上，許基宏、黃韋盛連續安打後，江坤宇成功犧牲觸擊，隨後詹子賢高飛犧牲打追回1分，將比分追近至2比3。

進入9局上，兄弟最後反攻無法突破樂天守護神朱承洋，最終桃猿軍團以1分之差險勝。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

熱門新聞

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

3曾聖恩衝回致勝分　錯愕被趕出場

4大都會索托賽季40轟達陣

5快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐

最新新聞

1陳克羿目標穩定先發輪值

2辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

3林承飛談對兄弟關鍵轟

4古久保肯定陳克羿表現、大讚林承飛

5美國勇奪U18隊史第11冠

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366