林承飛三分砲一棒定江山　樂天桃猿3比2再退中信兄弟

▲中職林承飛。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿14日下午在台北大巨蛋主場續戰中信兄弟，雙方投手群前半段互有來往，形成低比分拉鋸戰；樂天先發土投陳克羿繳出生涯代表作，6局僅失1分並飆出生涯新高8次三振，比賽最大轉折發生在6局下，林承飛轟出三分全壘打，一棒率領樂天逆轉，最終桃猿3比2擊退兄弟，在滿場觀眾見證下守住勝果。

比賽初期中信兄弟先發魏碩成與桃猿先發陳克羿表現同樣穩健，陳克羿在首局雖一度遭安打與保送纏鬥，但及時三振化解危機。

3局上，中信靠著岳政華保送、陳俊秀安打串連，隨後許基宏高飛犧牲打率先送回1分，兄弟取得1比0領先。

然而陳克羿越投越穩，之後連續解決對手打線，直到6局完成任務退場，全場95球投6局，被敲6安、失1分，送出8次三振寫下生涯新高，完美壓制兄弟打線。

比賽僵局一直維持到6局下，當時成晉敲出二壘安打，林泓育獲得故意四壞，輪到林承飛站上打擊區，面對魏碩成的投球，林承飛把球掃出左外野全壘打牆，形成三分砲，瞬間逆轉戰局，桃猿以3比1超前，現場氣氛沸騰。

7局上桃猿啟用牛棚，兄弟雖靠著保送製造壓力，但未能突破；8局上，許基宏、黃韋盛連續安打後，江坤宇成功犧牲觸擊，隨後詹子賢高飛犧牲打追回1分，將比分追近至2比3。

進入9局上，兄弟最後反攻無法突破樂天守護神朱承洋，最終桃猿軍團以1分之差險勝。