「核彈頭大谷障礙」誕生！2季累積103轟逼近貝比魯斯百年紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（14）日面對舊金山巨人敲出本季第49轟，僅差1轟即可連續2年達成50發全壘打的里程碑，同時也繼續改寫他在大聯盟擔任「核彈頭」的歷史紀錄，根據大聯盟官方數據統計，大谷已成為史上最具破壞力的開路先鋒。

本場比賽大谷在3局上逮中巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）的失投伸卡球，轟出中外野方向陽春砲，全壘打初速高達114.8英里，飛行距離達454英尺，不僅創下個人本季最遠紀錄，也為道奇本季最遠1轟。

根據大聯盟官方記者藍斯（Sarah Langs）報導，大谷本季以「第1棒」身分累計45轟，為史上最多，持續刷新開路先鋒的全壘打紀錄，立下一道令其他球員難以逾越的「核彈頭大谷障礙」。

目前大谷單季49轟暫居道奇隊史第2，隊史紀錄為他去年締造的54轟，他有機會本季超越自己，寫下全新隊史新頁。

藍斯同時統計，大谷加盟道奇後至今累計103轟，成為大聯盟史上球員加入球隊後前2個賽季最多轟排行榜第3名，歷史紀錄是由1920–21年貝比魯斯（Babe Ruth）效力洋基時所創下的113轟。大谷目前距離貝比魯斯104年前所立下的113轟神話僅剩10轟差距，若依照目前火力延續，有望在季末正式超越。

另外，自2015年《Statcast》系統啟用以來，大谷已在道奇敲出10支飛行距離超過450英尺的全壘打（包含季後賽），為球隊史上最多。

