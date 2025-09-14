連20局無失分！陳琥本季脫胎換骨　王建民點出關鍵

▲中職中信兄弟投手教練王建民。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟後援投手陳琥2025賽季迎來職業生涯轉折點，本季至今出賽25場皆為後援，累積40局僅被擊出33支安打，送出24次三振、21次保送，防禦率3.60；昨役對戰樂天桃猿更繳出後援5局僅被敲1安打、3三振、無失分的壓制內容，自8月2日起已連續20局無失分，展現與過往截然不同的身手。

談及這位昔日表現起伏不定的右投，兄弟投手教練王建民直言，今年的陳琥「已經不像過去一樣只有直球可以倚賴」。

對於陳琥本季表現優異的原因，王建民表示：「覺得他今年比較不像去年的樣子，只有直球、卡特比較好，今年看到他，他可以加深他的變化球，丟到他想要的位置。」

過去幾年，陳琥球種單調，變化球經常偏失，難以有效支撐直球；王建民說：「那時候就希望他把變化球再多練，再拉多一點。」

而隨著訓練累積，今年他的卡特球位移明顯改變，更帶有滑球的味道，成為壓制打者的重要武器。

長期以來，陳琥大多被安排在敗戰處理的位置，不過隨著表現穩定，王建民也透露球隊思考賦予他更多挑戰：「也是會把他試試看丟一些有競爭力的比賽。」

他解釋，過去曾在比分接近時嘗試過，但陳琥當時顯得過於謹慎，「丟起來會很小心的去丟每一球，就不會像分數大的時候那麼輕鬆去跟打者對決，」今年則明顯不同，投球更加自在。

過去陳琥因過度追求表現，反而導致對好球帶的判斷吃虧，「他太想要有表現，所以想要把每一顆球都丟得很精準，可是如果裁判不撿的話，變成他比較吃虧，那打者就比較有優勢，」王建民說。

王建民最後也總結道：「他其實球質或變化球都是不錯的投手，今年最大的不同，就是敢大膽去用他的變化球。」