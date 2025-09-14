「飛行距離也是武器！」大谷翔平談個人本季最遠454英尺全壘打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（14）日在客場對戰舊金山巨人，擔任先發第1棒、指定打擊，繳出3安猛打賞包含1發特大號的全壘打，帶領球隊以12比7拿下勝利，並將國聯西區封王魔術數字降至11，賽後他也談及這發個人本季最遠轟。

大谷第1打席擊出三游間內野安打，連續上壘場次推進至18場；第2打席在球隊1比4落後情況下轟出本季第49號全壘打，飛行距離達454英尺，為他本季、也是道奇全隊本季最遠的1發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani's 49th home run of the year just went 454 feet and was hit 114.8 MPH pic.twitter.com/Koa5xD0r5t — MLB (@MLB) September 14, 2025

這也是大谷職業生涯中第7遠的全壘打，距離連續2年突破50轟僅差1發，有機會成為大聯盟史上第6位達成此紀錄的打者。

大谷第6打席再擊出右外野方向安打，個人本季第11場單場3安比賽出爐，同時貢獻全場第3分。此役結束後，大谷本季得分累計達134分，追平他去年所創下的個人單季最高得分紀錄。

賽後受訪時，大谷對「得分數據」特別有感：「身為第1棒，比起打點，我覺得得分更為重要，貝茲（Mookie Betts）的近況非常好，只要我能上壘，得分的機率自然會提高，我會持續把上壘擺在第1順位考量。」

談及這發球隊本季最遠的全壘打，大谷也展現自信：「雖然全壘打的數量很重要，但飛行距離也是我的武器之一。」

回顧本場，道奇打線全場擊出14支安打，克服比賽前段落後，打出8局12分的火力，大谷對此表示：「雖然我們一開始落後，但大家心裡都想著『現在才正要開始』，打線從那之後就持續發動攻勢，直到逆轉，我覺得這一點很棒。」

上一戰面對巨人資深投手韋蘭德（Justin Verlander），大谷遭壓制無功而返，球隊也挨再見滿貫砲吞敗，此役透過猛烈打擊反彈，洛杉磯道奇成功終止連敗陰霾。