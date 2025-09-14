大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

▲大谷翔平炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（14）日先發對戰舊金山巨人，第2打席敲出本季第49轟，不僅延續連18場上壘紀錄，更距離連2年50轟僅差1轟。這發全壘打飛行距離長達454英尺，為大谷本季、亦為道奇全隊本季最遠的1發。

大谷此役擔任先發第1棒、指定打擊，首打席敲出三游間內野安打，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）推進上二壘，由佛里曼（Freddie Freeman）適時安打送回，為道奇先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani's 49th home run of the year just went 454 feet and was hit 114.8 MPH pic.twitter.com/Koa5xD0r5t — MLB (@MLB) September 14, 2025

第3局開局大谷再度站上打席，面對巨人先發右投韋伯（Logan Webb）進壘偏甜的伸卡球，大棒一揮將球掃上中外野看台，擊出本季第49轟，全壘打初速114.8英里、仰角25度，飛行距離達454英呎，是他本季最遠的1發，亦刷新隊內紀錄。

此役開打前，費城人主砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）剛敲出個人第51轟暫居國聯榜首，大谷此發全壘打將差距再度縮小為2支。本季他已穩定輸出，挑戰繼去年單季54轟後再次達標50發。