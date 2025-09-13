突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

▲▼U18蔡琞傑。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊內野手蔡琞傑13日對日本敲出三壘安打，擺脫連3場熄火低潮。此戰他擔任第6棒左外野手，雖然沒有機會以二刀流身分登板，但他坦言「手癢」，希望能在季軍戰對韓國時登板。

2局下一出局時，蔡琞傑選擇突襲短打，將球點向三壘，不僅形成內野安打，還利用對方三壘手暴傳攻佔二壘，可惜最後留下殘壘。中華隊5局上追回1分，6局上一出局時，蔡琞傑再掃出三壘安打，可惜未能轉化為分數。

蔡琞傑賽後表示，當時打擊設定相對單純：「因為比數差距比較大，就覺得放開來打，好球來就積極進攻。」他也談到2局下那次觸擊戰術的想法，「因為前一棒張育豪第一球就打出局，我知道投手會用直球搶好球數，第一顆我不想揮，避免過快出局幫助對方。剛好看到三壘手守得很遠，就嘗試觸擊，結果成功了。」

此戰敲出兩支安打，讓他信心明顯回升，他說：「其實是自己想太多，不要因為打不好就亂找方法，應該要對自己有信心，勇敢去攻擊。」他也坦言今天揮棒感覺找回來，「就是比較放開，球來就打。」

談到投手身分，蔡琞傑笑言：「會啊，真的會手癢。我去美國有丟到143公里，想要挑戰145，如果有機會很想上去丟。」至於即將到來的季軍戰，他直言：「韓國應該也會想再打敗我，但我們就是要雪恥。野手要放開一點打，如果有機會的話，也真的想登板貢獻。」