暴力猿打線單局7安8分猛攻　樂天3局下火力全開8比0暫時領先兄弟

▲林政華。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿13日晚間在台北大巨蛋主場迎戰中信兄弟，兩隊分別派出威能帝與黃博多掛帥先發；前3局比賽結束，樂天在3局下火力全開，單局灌進8分，取得8比0大幅領先。

1局上中信兄弟先攻，王威晨敲出二壘安打，不過接下來宋晟睿滾地出局，陳俊秀、許基宏連續遭三振，未能攻下分數。

樂天首局進攻，陳晨威選到四壞保送上壘，但林立、林智平、林泓育都無功而返，雙方0比0收場。

2局上中信展開攻勢，王政順、江坤宇連續安打攻佔得點圈，但許庭綸、林書逸、陳統恩都遭到樂天王牌威能帝壓制，留下殘壘。

2局下樂天反攻，宋嘉翔敲出二壘安打，不過林承飛、余德龍三振，馬傑森高飛出局，依舊無功而返。

3局上王威晨再度敲出安打，不過宋晟睿、陳俊秀飛球出局，許基宏再度吞K，兄弟3局依舊掛零。

3局下樂天打線全面甦醒，林政華率先敲出二壘安打，隨後林立選到保送，下一棒陳晨威內野安打搭配投手傳球失誤，送回首2分。

接著林智平再補上一支二壘安打追加1分，林承飛適時安打再添1分；兄弟急忙換投，由謝榮豪接手，但桃猿攻勢未歇，宋嘉翔保送、馬傑森高飛犧牲打送回1分，林政華再補長打帶有打點，隨後林立二壘安打再清壘，單局豪取8分，奠定大幅領先優勢。