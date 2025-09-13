運動雲

道奇遭巨人再見滿壘砲逆轉　史考特自嘆「人生最糟糕賽季」

▲道奇遭巨人再見滿壘砲逆轉　史考特自嘆「人生最糟糕賽季」。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

國聯西區強權洛杉磯道奇，13日與同區死敵舊金山巨人上演延長大戰，最終衛冕軍遭對手以再見滿壘全壘打吞敗，由於教士同日落敗，道奇的封王魔術數字推進至「12」，但比賽後半的劇情，卻令牛棚投手史考特（Tanner Scott）留下沉重陰影。

此役道奇先發由日本右投山本由伸掛帥，他繳出7局僅被擊出1安打、失1分的優質內容，送出10次三振，寫下旅美後連續3場達成雙位數三振的紀錄，延續前役差點締造無安打比賽的火燙狀態；然而，強勢表現依舊未能換來個人本季第12勝。

擔任第一棒指定打擊的大谷翔平2打數沒有安打，但靠著3次保送上壘。

正規9局雙方1比1戰平，延長賽依「突破僵局制」開打，巨人守住10局上後，10局下迎來無人出局二壘有人的大好機會；1出局三壘有人時，史考特登板，隨後卻被巨人貝利（Patrick Bailey）轟出左中外野滿壘再見全壘打，終場道奇1比5落敗，兩隊勝差縮小為7場。

賽後，史考特低著頭坐在休息室椅子上，神情沮喪，他無奈表示：「最近5場比賽已經被打了3支全壘打，真的太糟糕了，我正經歷人生最糟糕的賽季。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則為愛將緩頰，他說：「他（史考特）現在處於困難的狀況，我們必須持續給他信心，只能在適當的時機再度派他上場，並期待情況能夠好轉。」

