凱樂中職首戰五局0失分　自評表現7分：還要更熟悉打者

▲凱樂中職首戰五局0失分　自評表現7分：還要更熟悉打者。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿新洋投凱樂昨（12日）完成在中職的首次登板，面對中信兄弟主投5局，使用83球，被敲3支安打，送出4次三振與3次四壞球保送0失分，表現相當穩定；13日賽前凱樂接受媒體訪問時坦言，雖然初登板感覺良好，但仍有許多需要調整的地方。

「感覺蠻好的，當然自己一開始有點想要再繼續往下丟，但有些東西還是要再調整，再更熟悉這邊的打者，」凱樂表示，他對於隊友的守備也十分滿意，「像嘉翔捕手在首局的阻殺也都不錯，」他認為這一個月來在台灣的適應過程順利，但仍需要更多時間在投手丘上調整自己。

對於自己初登板的表現，他謙虛的自評「如果要嚴格一點可能給自己5分，但最後會給自己7分，」他坦言，雖然保送數讓他稍微困擾，但整體表現尚可，也期待下一場能表現得更好。

昨役對手中信兄弟是今年中職最強球隊，凱樂也坦言雖然感覺蠻好的，「但自己沒有把最好球威都表現出來，」此外他也提到，部分球路（如曲球）還無法完全投得完美，但整體感覺仍令人滿意。

針對昨日未續投第6局的原因，凱樂表示，「只是想做一個預防措施，不想讓身體情況變得更糟糕，」他補充，雖然手部比平常稍微酸，但整體狀況良好。

談到投球策略，他說，自己過去在大聯盟與墨西哥聯盟多以追求三振為主，但來到台灣後發現，「刻意追求三振只會增加用球速，現在主要是讓打者擊到球，靠隊友守備取得出局。」

最後凱樂也分享了對台灣觀眾文化的印象，「在墨西哥聯盟那邊也很吵雜，但這裡也蠻酷的，每位選手都有自己的加油歌或不同的加油方式，覺得很特別。」

