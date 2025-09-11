運動雲

連續失誤後守備調整　陳金鋒還原當時考量

▲▼ 林澤彬 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 林澤彬 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將昨（10日）對味全龍比賽中，6局下連續出現守備失誤，三壘手高捷、二壘手林澤彬先後發生失誤，總教練陳金鋒立刻更換守備，由林岳谷接替二壘，高捷移防左外野，並讓董子恩鎮守三壘。對於這次調度，陳金鋒今賽前受訪時解釋當時考量。

陳金鋒說，「因為當時第6局還有領先，董子恩三壘守備比高捷更好，就讓他上去守。」至於林澤彬退場，最近傳球確實有一些問題，那一顆失誤之後就讓先下去，「主要是怕他之後再丟，對自信心會有影響。」

他強調，林澤彬守備能力沒問題，「有時候是丟球想太多，導致對球的控制就會變得不好。」

至於高捷移防外野，陳金鋒表示，當時左外野手陳真是上半局的最後一打席，高捷後半段還有打擊機會，加上昨天打得不錯，希望能把他留在場上。

悍將最終靠著范國宸7局的全壘打完成逆轉，以5比4氣走味全龍。投手群在勝利過程中也發揮關鍵作用，林栚呈7局後援1局奪下生涯首勝，陳金鋒讚許，「今年表現算不錯，投球信心越來越好，也能適應比賽節奏，後援投手只有一局，要學會怎麼控球、怎麼解決打者，他控制得很好。」

9局下則由守護神曾峻岳關門，他僅用10球讓味全打者三上三下，最快球速達156公里，為本季最速。陳金鋒也盛讚，「這兩三場投得不錯，狀況回來了，信心很好，比較有霸氣。」

