史奈爾6局狂飆11K、貝茲轟大滿貫　道奇9比0痛宰洛磯奪4連勝

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇11日主場交手洛磯的比賽中展現完全壓制力，大谷翔平於本季最後一次「搖頭娃娃日」繳出安打與保送，連續5場比賽敲安；貝茲（Mookie Betts）在8局下轟出滿貫全壘打鎖定勝局、先發左投史奈爾（Blake Snell）則投6局無失分、狂飆11K，三大主力合力演出，助道奇9比0橫掃落磯豪取4連勝，分區封王魔術數字一路降至M13。

比賽前段，大谷在首打席擊出中外野飛球，但2局下迎來關鍵時刻，當時道奇已靠帕赫斯（Andy Pages）的適時二壘打與赫南德茲（Teoscar Hernández）的高飛犧牲打先拿2分，大谷在2出局三壘有人時，鎖定內角滑球擊穿一、二壘防線，敲出右前適時安打，隨後貝茲補上左外野二壘打，大谷從一壘全速衝回本壘得分，道奇單局攻下4分奠定勝基。

6局下，大谷再度在二出局一、三壘的情況下展現選球功夫，獲得四壞保送，這是他本季第99次保送，距離生涯首度單季百次保送僅一步之遙；8局下，他在打擊妨礙下安全上壘，隨即貝茲轟出滿貫全壘打，接著赫南德茲再補上一轟，道奇追加5分徹底鎖定比賽。

此戰大谷繳出3打數1安打、1打點、2得分、1次保送，連續5場比賽敲安，賽季打擊率維持在.280，累積49轟、92打點、130得分，OPS高達1.000，展現穩定火力。

道奇先發左投史奈爾繳出6局無失分、11次三振的壓制表現，摘下本季第4勝，牛棚隨後也成功完封對手。道奇以系列賽橫掃方式擊退國聯西區墊底的洛磯隊，由於同區的教士與巨人當天同步落敗，讓道奇的分區封王魔術數字從M15一路縮減至M13。