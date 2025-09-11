運動雲

>

史奈爾6局狂飆11K、貝茲轟大滿貫　道奇9比0痛宰洛磯奪4連勝

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇11日主場交手洛磯的比賽中展現完全壓制力，大谷翔平於本季最後一次「搖頭娃娃日」繳出安打與保送，連續5場比賽敲安；貝茲（Mookie Betts）在8局下轟出滿貫全壘打鎖定勝局、先發左投史奈爾（Blake Snell）則投6局無失分、狂飆11K，三大主力合力演出，助道奇9比0橫掃落磯豪取4連勝，分區封王魔術數字一路降至M13。

比賽前段，大谷在首打席擊出中外野飛球，但2局下迎來關鍵時刻，當時道奇已靠帕赫斯（Andy Pages）的適時二壘打與赫南德茲（Teoscar Hernández）的高飛犧牲打先拿2分，大谷在2出局三壘有人時，鎖定內角滑球擊穿一、二壘防線，敲出右前適時安打，隨後貝茲補上左外野二壘打，大谷從一壘全速衝回本壘得分，道奇單局攻下4分奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局下，大谷再度在二出局一、三壘的情況下展現選球功夫，獲得四壞保送，這是他本季第99次保送，距離生涯首度單季百次保送僅一步之遙；8局下，他在打擊妨礙下安全上壘，隨即貝茲轟出滿貫全壘打，接著赫南德茲再補上一轟，道奇追加5分徹底鎖定比賽。

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

此戰大谷繳出3打數1安打、1打點、2得分、1次保送，連續5場比賽敲安，賽季打擊率維持在.280，累積49轟、92打點、130得分，OPS高達1.000，展現穩定火力。

道奇先發左投史奈爾繳出6局無失分、11次三振的壓制表現，摘下本季第4勝，牛棚隨後也成功完封對手。道奇以系列賽橫掃方式擊退國聯西區墊底的洛磯隊，由於同區的教士與巨人當天同步落敗，讓道奇的分區封王魔術數字從M15一路縮減至M13。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1軟銀「火球男」張峻瑋入選中華隊

2運動部長李洋上任　首度出席行政院會

3數千台人力挺紐約洋基台灣日

4道奇9比0痛宰洛磯奪4連勝

5李洋上任新局　382所高中體育組長會議

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366