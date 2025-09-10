席漢不敢去想無安打！稱讚道奇先發投手群：真的很厲害

▲席漢。（圖／路透）

洛杉磯道奇右投席漢（Emmet Sheehan）今（10）日在主場先發對戰科羅拉多洛磯，主投7局僅被敲3安、失1分、送出9次三振，收下本季第6勝，帶領球隊拿下3連勝。比賽中一度投出5局無安打內容，他坦言當下「不敢去想」。

比賽前5局，席漢完全壓制洛磯打線，未讓任何跑者上壘。進入6局，他被首名打者卡洛斯（Kyle Karros）敲出左外野安打，首次遭到突破，接著再被擊出2支安打失掉1分。

賽後席漢回顧本場內容，「滑球的感覺非常好，隨著投得越多，就越能把球投到想要的位置，對我而言這是一顆非常重要的球路。我平常速球比例很高，為了干擾對手，滑球的運用就變得格外關鍵。」

近期道奇先發投手群表現出色，自7日山本由伸對巴爾的摩金鶯之戰差點締造無安打比賽後，克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也先後繳出佳績。對此席漢表示，「大家真的很厲害，不論是由伸的登板、葛拉斯諾的登板，還是克蕭的登板，真的都非常精彩。」

至於他自己是否在比賽前5局無安打時意識到可能締造紀錄，席漢笑說，「沒有，我盡量不去想，雖然知道，但我一直告訴自己不要去想，這樣反而能投得更專注。」