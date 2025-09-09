運動雲

>

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

▲▼賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

▲賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃9日進行B組預賽最後一天賽事，中華隊與德國隊激戰到延長賽，4位投手合力飆出21次三振，不過跑壘與守備失誤讓比賽一度陷入險境，最終打完8局驚險以8比4獲勝。中華隊預賽戰績4勝1敗，確定與美國、巴拿馬攜手晉級超級循環賽。美國以分組第一晉級並帶2勝，中華隊帶1勝1敗，巴拿馬則帶著2敗晉級。超級循環賽將於11日開打，將強碰A組日本、韓國、波多黎各等勁敵。

首局面對德國左投阿普費爾鮑姆（Tom Apfelbaum），帕蘇拉．塔基斯利尼安選到保送，蔡琞傑靠著失誤上壘，張育豪擊出滾地球送回1分先馳得點。

1局下，先發投手鍾亦恩在2出局後接連被敲安打，並因保送與暴投奉送2分遭反超。雖一度連飆2K化解危機，但控球不穩讓中華隊陷入落後。

2局上，張乙安選到保送並盜壘成功，再靠暴投上到三壘，曾聖恩補上深遠飛球三壘安打追回1分，扳成2比2。

2局下，賴謙凡接替登板，最快球速達150公里，展現壓制力投出三上三下。3局下卻因左外野飛球撲接失敗形成三壘安打，隨後又靠一壘手失誤失分，讓德國再度超前。所幸賴謙凡及時回穩，連抓3人止血。

比賽4局上因雷擊與雨勢中斷約40分鐘，賴謙凡休息後再登板，球速飆到151公里，創下生涯新高。5局上帕蘇拉選到保送，但在跑壘時遭到夾殺。隨後張育豪選保送、吳承皓擊出安打，江庭毅也掃出本屆首支安打送回追平分，逼退德國第二任左投斯皮斯（Fabian Spiess）。不過吳承皓在本壘被觸殺，錯失追加分機會。

5局下，中華隊換上蘇嵐鴻，雖被敲安打失1分，再度陷入落後，但他很快調整，6局下飆速150公里連奪3次三振。6局上中華隊許書誠、曾聖恩、李楷棋連續安打，追平為4比4。

7局上，吳承皓靠不死三振上壘，利用暴投推進到二壘，但後續打者未能建功留下殘壘。7局下蘇嵐鴻投到2出局後留下危機，林珺希即時登板，成功化解。

延長8局突破僵局制，許書誠執行短打，德國投手尼邁爾（Finn Niemeyer）大暴傳送回2分，曾聖恩補上安打再下一城，李楷棋追加安打，帕蘇拉短打又造成對方再度暴傳，中華隊一口氣拉開比分，最終以8比4獲勝。

此役中華隊投手群繳出驚人壓制力：鍾亦恩投1局，被敲1安、送出3保送失2分，奪3次三振；賴謙凡中繼3局，被敲2安打失1分，飆出7K；蘇嵐鴻投2.2局，被敲2安打失1分，送出2保送並飆出7K；林珺希後援1.1局，送出4K無失分，成功守住勝利。中華隊全場10安打，曾聖恩3安打猛打賞貢獻2打點、1得分，表現最亮眼。

▲▼曾聖恩。（圖／中華棒協提供）

▲曾聖恩。（圖／中華棒協提供）

