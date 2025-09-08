運動雲

悍將寵愛天使主題日920登大巨蛋　FA合體甜美開唱+韓國女團接力秀

▲富邦悍將寵愛天使主題日登上臺北大巨蛋，寵愛天使簽名見面會。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將寵愛天使主題日登上臺北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將下半季壓軸主題日「寵愛天使」，將於 9 月 20 日（六）、21 日（日）在臺北大巨蛋盛大登場！Fubon Angels 華麗集結，為球迷獻上滿滿驚喜，除了兩天不同內容的 賽後專屬演唱會，更邀請「韓國新星女團」ifeye 與「韓國女團」ARTMS 20 日接力演出，甜蜜氛圍將嗨翻大巨蛋。

天使全日陪伴　寵粉互動滿滿

主題日不只比賽精彩，場外活動也安排滿檔。賽前舞台將有 Angels Mini 見面會 暖場，接著舉行「寵愛天使簽名見面會」，女孩們分組與球迷近距離互動。本次見面會採 實名購票制，單場票價 4,500 元，購票即贈應援大禮包，包括「寵愛天使視覺抱枕」、「Fubon Angels 夏日風情應援毛巾」、「守護天使保溫瓶」、「全員視覺卡」及「應援網袋」等好禮，並可獲得該場次出席成員各一次簽名機會。參加券將於 9 月 12 日（五）中午 12:30 起於富邦悍將售票網限量開賣，每帳號限購一張，需持附照片之有效證件正本入場。完整分組名單與細節將於官方粉絲團公布。

Angels 開球秀甜蜜　演唱會舞台驚喜連連

20 日賽前，Fubon Angels 將首度集體登上投手丘開球，展現專屬悍將的天使氣勢。賽後演唱會則是女孩們的主場，將帶來不同於以往的全新舞台內容，並安排彩蛋驚喜首度曝光。

壓軸嘉賓方面，20 日晚間邀請到 韓國新星女團 ifeye 與 人氣女團 ARTMS。出道僅數月的 ifeye 由元花娟、崔誌友、金螺希、李佳衍、李彩瑗、鄭瑞律組成，所屬社 CEO 兼編舞家 RyuD 親自操刀製作。她們於今年 4 月 8 日以迷你專輯《ERLU BLUE》正式出道，主打曲〈NERDY〉MV 上線 11 天即突破千萬點閱，更曾在韓職 KT 巫師主場進行表演。這次登上臺北大巨蛋，將是她們來台的首次大型演出。

▲富邦悍將寵愛天使主題日登上臺北大巨蛋，寵愛天使簽名見面會。（圖／富邦悍將提供）

▲寵愛天使簽名見面會。（圖／富邦悍將提供）

