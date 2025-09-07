運動雲

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

記者楊舒帆／台北報導

林智勝引退賽7日大巨蛋登場，林智勝6局下轟出左外野全壘打，全場歡聲雷動，狂喊他的名字「林智勝！」，再將生涯全壘打紀錄推向305轟，本季首轟也是大巨蛋首轟出爐，連續22季轟出全壘打。

面對台鋼新秀黃子豪，味全龍首局就火力大放送，郭天信、李凱威、朱育賢、陳子豪連續安打，劉基鴻轟三分砲，單局灌進5分。

▲ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）



3局下再發威，陳子豪掃出安打帶動打線，劉基鴻單場雙響砲，蔣少宏敲二壘安打同時把黃子豪打退場，伍祐城接替登板，張政禹掃二壘安打，郭天信也敲安打，此局僅帳5分，擴大至10比0。

林智勝6局下面對許育銘開轟，在全場歡呼聲中繞壘，再度堆高中職障礙，洪總在休息室也拍手致意。味全以11比0領先。

終戰以先發第六棒、一壘手身份出賽的林智勝，雖然前兩打席吞下三振，但最終敲出一發全壘打，為職棒生涯畫下經典一頁。

林智勝職棒生涯共出賽1719場（史上第5）、累積1860支安打（史上第4），其中305支全壘打獨居中職史上第一。他同時繳出1237打點（史上第2）、1071得分（史上第3）。雖然三振1362次為史上最多，但也見證了他20年來在打擊區不斷挑戰的豪邁身影。

▲▼ 林智勝、洪一中 。（圖／截自CPBL.TV）







