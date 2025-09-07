運動雲

威廉波特封王台北街頭遊行嗨進大巨蛋　榮幸參與林智勝告別戰

▲▼東園少棒小將沿途受到民眾鼓勵，冠軍遊行前全體大合影。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／台北報導

臺北市東園國小在美國賓州威廉波特舉行的世界少棒賽一路過關斬將，勇奪睽違29年的世界少棒聯盟（LLB）冠軍。小將們返台後行程滿檔，今（7日）上午在青年公園棒球場舉辦慶祝儀式，隨後展開冠軍遊行，沿途穿越臺北市熱鬧路段，最終抵達臺北大巨蛋，並參與林智勝引退系列活動，現場氣氛熱烈。

遊行由臺灣世界少棒聯盟與臺北市政府共同舉辦，出發前特別安排親友獻花擁抱，場面溫馨感人。理事長黃英華致詞時，再度恭賀東園小將圓夢成功，感謝總教練賴敏男及教練團的辛勞，並強調這是臺灣世界少棒聯盟自2021年接手會務以來的首座世界冠軍，格外具有紀念價值。謝國城棒球文教基金會董事長謝南強也動情表示，這一冠不僅替球迷圓夢，更延續了父親謝國城「棒球王國」的精神。

對於再度登上遊行列車，賴敏男教練特別感觸良多。他回憶道：「這次的遊行讓我想到50年代台灣首次奪冠時，萬人空巷的場景。雖然今非昔比，但這次能帶著29年來的榮耀接受市民揮手祝賀，真的很特別。」他透露，沿途許多市民駐足揮手，甚至機車騎士在停等區也比讚呼應，「因為這場比賽真的受到國內外媒體很大關注，大家都知道我們奪冠，這是非常難得的事。」

談到小球員的反應，賴教練笑說，「他們在威廉波特參加過當地傳統的遊行，那才是真正的萬人空巷，綿延數公里兩邊都是人群，所以回到台灣雖然沒有那麼密集，但孩子們依然很新鮮，也感受到市民的支持。」同時，他也特別提到小朋友對職棒球員充滿憧憬，「在大巨蛋預備區時，他們還會喊自己喜歡的球員名字，有的甚至是味全龍球迷，他們對國內職棒也有憧憬。」

▲▼東園國小傳承。（圖／味全龍提供）

