林智勝與阿妹同台享巨星禮遇　〈鋼鐵男子〉喚醒車禍重生記憶

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝6日賽後與天后張惠妹同台，與味全龍隊友一同享受專屬於他的「高光時刻」。他笑說，其實自己有懼高症，「我有跟妹姐講過，希望不要升太久。我也知道妹姐很多時候是臨場反應，但還是非常感謝她，給我巨星般的享受，安排這麼用心的橋段。這個高光時刻比以前還要更好，有點不太適應。」

談到張惠妹提議未來合唱，林智勝謙虛地說：「我不知道有沒有機會，要好好練一下，人家是專業，我只是幼稚園等級，能力有差距啦。」但他也透露，能與天后同台是難得的回憶，自己會好好珍惜。

在眾多演出橋段中，林智勝印象最深刻的是〈鋼鐵男子〉，「這首歌對我特別有意義。2013年發生車禍時，陳禹勳幫我做了一件孫悟空造型球衣，他問我背後要寫什麼，我就回『鋼鐵男子』。這首歌是伍佰唱的，很符合車禍受傷之後爬起來，有一個感覺在，走出去的過程中，盡量讓自己搞笑一點。多多少少有想到車禍那一段，但很怕又一把鼻涕一把眼淚。」

當全場響起熟悉的應援曲時，林智勝也感觸良多，「希望這首應援曲以後有人能接續下去。」至於在打擊區的最後幾場表現，他則淡然表示：「對我來說都和往常一樣，就是專注在場上該做的事情，不會刻意去想這是最後一次，全力去做就好，至於以後再回頭想也不遲。」