道奇傷兵異動！拉辛右腿挫傷進IL　葛拉斯諾背部無礙預計快回歸

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇7日賽前傳出傷兵異動，新秀捕手兼一壘手拉辛（Dalton Rushing）因右腿下部挫傷，被球隊送進10日傷兵名單，日前先發王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則因背部緊繃接受檢查，所幸並無大礙，預計很快就能重返投手丘。

Prayers up for Dalton Rushing man, this is just horrible.

拉辛在6日對巴爾的摩金鶯比賽中，於第6局遭到界外球擊中右膝下方內側，當場痛苦倒地，隨後由總教練羅伯斯（Dave Roberts）與隊醫攙扶退場。

拉辛賽後被看到拄著拐杖，隔天在休息室則穿著壓縮護套。經過X 光與CT檢查，皆無骨折情況。

拉辛坦言當下相當驚慌：「我真的不知道該期待什麼，因為從未把球打到腿那麼高的位置，但真的挺嚇人的，我還以為自己骨頭斷了。」

羅伯斯也補充：「Dalton今天試著移動看看，但……這會是一個三到五天的狀況，所以把他放上傷兵名單比較合理，至少能多一個保險。」

拉辛本季出賽45場，打擊率.190，上壘率.254，長打率.298，在35場比賽中擔任捕手（33 場先發）。

Dalton Rushing's CT scans showed no fracture in his right shin, per @FabianArdaya

Dodgers are placing him on the IL



Dodgers are placing him on the IL pic.twitter.com/6nysVFyn4k — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) September 6, 2025

由於主戰捕手史密斯（Will Smith）日前也因遭界外球擊中右手而受傷，正處於每日觀察名單，最快將於週日替補復出，道奇決定補強捕手戰力。

30歲的羅伯森（Chuckie Robinson）7日在巴爾的摩與球隊會合，並預計從3A奧克拉荷馬城升上大聯盟。羅伯森生涯累積51場大聯盟出賽，最近一次效力為去年白襪；本季他在3A出賽74場，打擊率.264，上壘率.333，長打率.372。

至於投手部分，原訂6日先發的葛拉斯諾因背部緊繃臨時退場，7日返洛杉磯接受檢查後並無大礙。

「檢查結果沒有問題，所以我們算是躲過一劫，」羅伯斯說道，「他今天已經在傳接球，所以我們預期很快就能讓他回到投手丘。」

葛拉斯諾在上一次先發對響尾蛇比賽中投滿7局，追平本季最長，近況不俗，羅伯斯表示，他原本仍在輪值計畫內，直到週四晚上的背部緊繃延續至隔日，才決定讓他休養。

雖然本季14場先發僅拿下1勝，但自7月9日自右肩發炎傷癒復出後，葛拉斯諾狀態持續回穩，9場先發繳出3.02防禦率，投50.2局送出58次三振。