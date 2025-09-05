林子崴5局好投！林泓育2分砲相挺　桃猿3比1勝悍將

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿今（5日）在主場迎戰富邦悍將，本土投手林子崴先發5局無失分，搭配林泓育在4局敲出兩分全壘打奠定勝基，最終桃猿以3比1勝出。

悍將由洋投力亞士掛帥先發，他主投6局被敲6支安打，其中在4局下被林泓育轟出2分砲成為致命傷。

前5局悍將打線受到林子崴壓制，全場僅出現3支零星安打。雖然2局、4局都曾靠范國宸、林岳谷的二壘打攻佔得點圈，但後續打線無法延續攻勢。

林子崴投滿5局僅用68球，內容精簡，被敲3安、送出2次三振與1次保送，成功封鎖悍將打線，也拿下久違的勝投。

6局上桃猿改由呂詠臻接手，卻接連投出2次保送後退場，賴胤豪登板又再送出四壞球，讓悍將形成滿壘大好機會。不過關鍵時刻僅靠范國宸擊出雙殺打換回1分，錯失追平甚至逆轉的契機。

9局上，悍將換投張奕，對林子偉投出保送，2出局後再被廖健富擊出安打失掉1分，桃猿再添保險分。

9局下，猿隊由朱承洋上場關門，張育成擊出安打，1出局輪到高捷，擊出一壘滾地內野安打，樂天提出挑戰仍維持原判，1出局一二壘有人，董子恩擊出中外野飛球，蔡佳諺遭到再見三振。林泓育擊出致勝2分砲，本季第8轟出爐，連2場獲選MVP。

▲林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）