1988到2025一路全勝！台灣今完封中國　青棒國際賽對戰12連勝

U18世界盃棒球賽今日（5日）在日本沖繩開打，中華隊首戰推出樂天桃猿今年第一指名左投鍾亦恩先發，4局好投狂飆8K無失分，中華隊最終以7比0完封中國，順利旗開得勝。這場勝利同時也讓台灣在青棒國際賽對中國的戰績推進到12戰全勝，持續維持不敗紀錄。

翻閱歷史，台灣與中國在青棒國際賽的首次交手，要追溯到1988年於澳洲雪梨舉行的IBA世界青棒錦標賽，當時由蔡榮宗掛帥，中華隊以4比2險勝。

之後雙方在亞青賽交手10次，台灣全部獲勝，其中多場比賽以大比分壓制對手。

此次U18世界盃，兩隊首戰碰頭，中華隊派出樂天桃猿第一指名左投鍾亦恩先發，4局無失分、飆出8次三振，搭配賴謙凡、蘇嵐鴻後援壓制，聯手完封中國；打線方面則在4局下靠曾聖恩高飛犧牲打與李楷棋安打先馳得點，五、六局再度發動攻勢，最終以7比0完勝，將對中國的青棒國際賽戰績推進到12戰全勝。

