運動雲

>

1988到2025一路全勝！台灣今完封中國　青棒國際賽對戰12連勝

▲U18中華隊到沖繩練習賽。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導 

U18世界盃棒球賽今日（5日）在日本沖繩開打，中華隊首戰推出樂天桃猿今年第一指名左投鍾亦恩先發，4局好投狂飆8K無失分，中華隊最終以7比0完封中國，順利旗開得勝。這場勝利同時也讓台灣在青棒國際賽對中國的戰績推進到12戰全勝，持續維持不敗紀錄。

翻閱歷史，台灣與中國在青棒國際賽的首次交手，要追溯到1988年於澳洲雪梨舉行的IBA世界青棒錦標賽，當時由蔡榮宗掛帥，中華隊以4比2險勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後雙方在亞青賽交手10次，台灣全部獲勝，其中多場比賽以大比分壓制對手。

此次U18世界盃，兩隊首戰碰頭，中華隊派出樂天桃猿第一指名左投鍾亦恩先發，4局無失分、飆出8次三振，搭配賴謙凡、蘇嵐鴻後援壓制，聯手完封中國；打線方面則在4局下靠曾聖恩高飛犧牲打與李楷棋安打先馳得點，五、六局再度發動攻勢，最終以7比0完勝，將對中國的青棒國際賽戰績推進到12戰全勝。

歷年青棒國際賽台灣對中國成績

年份 賽事名稱 階段 比數
2025 U18世界盃 預賽 台灣7：0中國
2018 亞青賽 預賽 台灣1：0中國
2016 亞青賽 複賽 台灣6：3中國
2005 亞青賽 季軍戰 台灣13：4中國
2003 亞青賽 預賽 台灣20：0中國
2003 亞青賽 四強戰 台灣15：0中國
1998 亞青賽 複賽 台灣13：2中國
1996 亞青賽 挑戰賽 台灣17：7中國
1994 亞青賽 預賽 台灣15：0中國
1994 亞青賽 預賽 台灣14：0中國
1994 亞青賽 季軍戰 台灣3：1中國
1988 世青賽 預賽 台灣4：2中國

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門新聞

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

3「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

4怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

5超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

最新新聞

1鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝

2簡浩執教首勝　夢想家擊敗日職籃勁旅

3林子崴奪傷後首勝　林泓育看好一件事

4林子崴奪4年來首勝　古久保有一提點

5熊本熊現身　雲豹交流賽明登場

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366