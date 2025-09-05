1988到2025一路全勝！台灣今完封中國　青棒國際賽對戰12連勝

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）
記者王真魚／綜合報導
U18世界盃棒球賽今日（5日）在日本沖繩開打，中華隊首戰推出樂天桃猿今年第一指名左投鍾亦恩先發，4局好投狂飆8K無失分，中華隊最終以7比0完封中國，順利旗開得勝。這場勝利同時也讓台灣在青棒國際賽對中國的戰績推進到12戰全勝，持續維持不敗紀錄。
翻閱歷史，台灣與中國在青棒國際賽的首次交手，要追溯到1988年於澳洲雪梨舉行的IBA世界青棒錦標賽，當時由蔡榮宗掛帥，中華隊以4比2險勝。
[廣告]請繼續往下閱讀...
之後雙方在亞青賽交手10次，台灣全部獲勝，其中多場比賽以大比分壓制對手。
此次U18世界盃，兩隊首戰碰頭，中華隊派出樂天桃猿第一指名左投鍾亦恩先發，4局無失分、飆出8次三振，搭配賴謙凡、蘇嵐鴻後援壓制，聯手完封中國；打線方面則在4局下靠曾聖恩高飛犧牲打與李楷棋安打先馳得點，五、六局再度發動攻勢，最終以7比0完勝，將對中國的青棒國際賽戰績推進到12戰全勝。
歷年青棒國際賽台灣對中國成績
|年份
|賽事名稱
|階段
|比數
|2025
|U18世界盃
|預賽
|台灣7：0中國
|2018
|亞青賽
|預賽
|台灣1：0中國
|2016
|亞青賽
|複賽
|台灣6：3中國
|2005
|亞青賽
|季軍戰
|台灣13：4中國
|2003
|亞青賽
|預賽
|台灣20：0中國
|2003
|亞青賽
|四強戰
|台灣15：0中國
|1998
|亞青賽
|複賽
|台灣13：2中國
|1996
|亞青賽
|挑戰賽
|台灣17：7中國
|1994
|亞青賽
|預賽
|台灣15：0中國
|1994
|亞青賽
|預賽
|台灣14：0中國
|1994
|亞青賽
|季軍戰
|台灣3：1中國
|1988
|世青賽
|預賽
|台灣4：2中國
讀者回應